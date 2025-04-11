VAR định đoạt, Hà Tĩnh thắng HAGL 1-0 bằng penalty 88' Trong buổi tối ẩm ướt và kín kẽ, VAR can thiệp ở phút 88 giúp Hà Tĩnh hưởng 11m. Atshimene đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên, ấn định thắng lợi 1-0 cho đội chủ nhà dù có 7 phút bù giờ.

Phút 88, Atshimene ngã trong vòng cấm sau một pha va chạm. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải ban đầu cho trận đấu tiếp tục, nhưng tín hiệu từ VAR buộc ông ra biên xem lại. Quyết định đảo chiều: chấm phạt đền cho chủ nhà. Atshimene tự tin bước lên và sút quyết đoán, đánh lừa thủ môn Trần Trung Kiên. Bàn thắng duy nhất đến muộn, đủ để Hà Tĩnh khép lại chiến thắng 1-0 trước Hoàng Anh Gia Lai trong một buổi tối mưa nặng hạt và đầy toan tính.

Hai đội tạo ra thế trận chặt chẽ.

Khoảnh khắc then chốt: VAR và quả 11m định đoạt

Tình huống bước ngoặt đến khi trận đấu gần như khép lại với một tỷ số hòa. VAR yêu cầu xem lại pha ngã của Atshimene trong vòng cấm. Sau khi quan sát màn hình, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm phạt, Atshimene không mắc sai lầm, đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của Trần Trung Kiên.

Hiệp hai có tới 7 phút bù giờ, nhưng HAGL không thể tạo ra cơ hội đủ sắc để gỡ hòa. Hà Tĩnh bảo toàn lợi thế mong manh, lấy trọn 3 điểm từ một trận cầu mà kỷ luật chiến thuật lấn át mọi cảm hứng tấn công.

Diễn biến: bế tắc kéo dài, một khoảnh khắc quyết định cục diện

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội chọn cách nhập trận thận trọng. Hà Tĩnh và HAGL giữ cự ly đội hình chặt, hạn chế rủi ro, chấp nhận tranh chấp nhiều ở trung tuyến hơn là dồn quân tấn công.

Phút 18, Atshimene thử vận may với cú sút xa nhưng chưa đủ khó để đánh bại Trần Trung Kiên. Chỉ 5 phút sau, đội bóng phố Núi đáp lại bằng một chuỗi ba pha dứt điểm trong vỏn vẹn một phút, song hàng thủ chủ nhà lăn xả chặn đứng, không để bóng đi trúng đích. Hiệp một khép lại trong bế tắc.

Sau giờ nghỉ, kịch bản gần như không thay đổi. Hai đội tổ chức phòng ngự tốt, nhưng thiếu những pha phối hợp đột biến. Điểm nhấn hiếm hoi đến ở phút 69 khi Trần Trung Kiên phải trổ tài cứu thua trước cú sút nguy hiểm trong vòng cấm của đội chủ nhà.

Khi cơn mưa nặng hạt ập xuống, nhịp độ thi đấu chuyển sang những đường bóng dài, tranh chấp tay đôi. Thế cân bằng tưởng như bất biến cho tới khi VAR xuất hiện ở phút 88, mở khóa trận đấu theo cách ít ai ngờ.

Hai đội tạo ra nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt.

Góc chiến thuật: ưu tiên an toàn, kiểm soát khoảng trống

Đây là trận đấu mà cả Hà Tĩnh và HAGL đều đặt an toàn lên trên tất cả. Cự ly đội hình được giữ chặt, số lượng cầu thủ tham gia các pha bóng cuối không nhiều, hạn chế tối đa khoảng trống sau lưng. Chính lựa chọn mang tính rủi ro thấp ấy khiến số cơ hội nguy hiểm hiếm hoi và bóng chủ yếu quẩn quanh khu vực giữa sân.

Trong bối cảnh mặt sân ướt mưa, nhịp triển khai bóng ngắn khó duy trì, các đội buộc phải chuyển hướng sang tranh chấp trực diện và bóng dài. Ở thế trận ấy, khoảnh khắc mang tính quyết định gần như chỉ có thể đến từ sai số, tình huống cố định hoặc can thiệp của công nghệ — và VAR đã trở thành chìa khóa.

Những điểm nhấn bằng con số

Phút 18: Atshimene sút xa, Trung Kiên bắt gọn.

5 phút sau: HAGL có ba pha dứt điểm liên tiếp, không trúng đích.

Phút 69: Trần Trung Kiên cứu thua sau cú dứt điểm trong vòng cấm của chủ nhà.

Phút 88: VAR can thiệp, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m; Atshimene ghi bàn từ chấm phạt đền.

Hiệp hai bù giờ 7 phút: Hà Tĩnh giữ vững lợi thế.

Tác động: 3 điểm quý giá từ trận cầu toan tính

Trong một ngày mà cả hai bên đều thiếu đột biến, Hà Tĩnh tận dụng tối đa bước ngoặt cuối trận để định đoạt số phận. HAGL rời sân tay trắng dù đã ở rất gần 1 điểm. Nhìn từ cách trận đấu được điều khiển, quyết định dựa trên VAR đã trở thành ranh giới mỏng manh giữa kết quả và nỗ lực kéo dài suốt 90 phút.

Chung cuộc: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 Hoàng Anh Gia Lai. Ghi bàn: Charles Atshimene 88' (pen).