VAR được thí điểm ở năm 2023, các trận V.League tăng thêm góc máy; ĐT Nhật Bản công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2022

(Baonghean.vn) - VAR sẽ được thí điểm trong một số trận đấu ở Việt Nam vào năm 2023, nhằm giúp các trọng tài triển khai vận hành; Nhật Bản trở thành đội bóng đầu tiên công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2022. Đó là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

VAR được thí điểm vào năm 2023, các trận V.League tăng thêm góc máy

Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT VPF cho biết VAR sẽ được thí điểm trong một số trận đấu ở Việt Nam vào năm 2023, nhằm giúp các trọng tài triển khai vận hành. Ngoài ra, các trận đấu tại V.League cũng sẽ được tăng lượng góc máy lên con số 8.

Trước đó ở các trận đấu tại V.League, con số này thường dao động ở 6 góc máy. Đây có thể xem như một bước tiến lớn xoay quanh chất lượng trận đấu tại V.League.

Thứ hạng ở V.League quyết định lớn đến nguồn thu từ bản quyền truyền hình

Các đội bóng tại V.League dự kiến sẽ có nguồn thu từ bản quyền truyền hình nhiều hơn so với các đội tại hạng Nhất. Với riêng V.League, nhiều khả năng thứ hạng của các đội cũng sẽ ảnh hưởng đến số tiền mà họ nhận được từ bản quyền truyền hình.

VPF sẽ cùng FPT Play thúc đẩy phát triển hình ảnh và khai thác thương mại 3 giải đấu hàng đầu mà VPF đang quản lý, tổ chức và điều hành, bao gồm: V.League, hạng Nhất, Cúp Quốc gia trong 5 mùa giải liên tục, từ năm 2023 đến 2027, trên đa nền tảng. Chi tiết giá trị hợp đồng không tiết lộ. Nhưng theo nhiều nguồn tin trước đó chia sẻ, mỗi mùa, FPT Play sẽ trả cho VPF khoảng 60 tỷ đồng tiền bản quyền truyền hình.

Các đội tại V.League sẽ được nhận nhiều hơn ở giải hạng Nhất, trong đó thứ hạng các đội tại V.League và hạng Nhất dựa theo BXH cũng ảnh hưởng đến sự khác nhau về doanh thu được hưởng.

Haaland nghỉ trận gặp Sevilla

Sau khi bỏ lỡ trận gặp Leicester vào cuối tuần qua vì chấn thương, Erling Haaland sẽ nghỉ tiếp trận gặp Sevilla ở lượt cuối vòng bảng Champions League. HLV Pep Guardiola giải thích lý do: "Haaland sẽ không tham dự trận đấu tới. Anh ấy đã cảm thấy ổn hơn so với những ngày trước nhưng vẫn không đạt thể lực 100%. Chúng tôi không muốn mạo hiểm. Hi vọng Haaland sẽ trở lại ở trận gặp Fulham".

ĐT Nhật Bản công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2022

Nhật Bản đã trở thành đội bóng đầu tiên công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2022. HLV Moriyasu đã gạch tên hai ngôi sao Furuhashi và Osako, đồng thời tuyên bố ông lựa chọn những cầu thủ có "tham vọng cháy bỏng" hơn là kinh nghiệm cho vòng chung kết tại Qatar.

"Samurai xanh" chưa bao giờ vượt qua vòng 1/8 tại một kỳ World Cup, nhưng HLV Moriyasu đang nhắm đến mục tiêu là vòng tứ kết ở Qatar, nơi họ sẽ đối đầu với Đức, Tây Ban Nha và Costa Rica ở bảng E.

"Mục tiêu của chúng tôi là ít nhất phải lọt vào vòng tứ kết", Moriyasu nói trong một cuộc họp báo ở Tokyo khi ông công bố đội hình ĐT Nhật Bản cho lần thứ 7 góp mặt tại vòng chung kết. "Sẽ không dễ dàng đâu", chiến lược gia 54 tuổi nhấn mạnh.

Kết quả Liverpool 2-0 Napoli: Cắt mạch bất bại của Napoli, Liverpool vẫn không soán được ngôi đầu bảng

Ở trận Liverpool vs Napoli thuộc lượt cuối vòng bảng Champions League 2022/23, tiền đạo Mohamed Salah đã đóng góp 1 bàn giúp đội chủ nhà giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 2-0. Tuy cắt được mạch bất bại của Napoli kéo dài từ tháng 4 tới nay, Liverpool vẫn chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 trong bảng.

Ở trận đấu còn lại trong bảng, Ajax đã giành chiến thắng 3-1 trên sân của Rangers để có suất xuống chơi tại Europa League.