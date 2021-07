Vây bắt đối tượng thủ súng mua bán gần 27kg ma túy

Ngày 14/7/2021, Công an thành phố Vinh cho biết: đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Công an huyện Thanh Chương, Đội 3 Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An khám phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ Phạm Xuân Tài (SN 1979), trú tại tỉnh Hải Dương, thu giữ 26,8kg ma túy các loại, 01 khẩu súng quân dụng CZ83 và có 07 viên đạn, trong đó có 01 viên đạn đã lên nòng, 01 xe ô tô.



Trước đó, qua công tác điều tra cơ bản, quản lý đối tượng, Công an thành phố Vinh phát hiện một đường dây hoạt động mua bán trái phép chất ma túy số lượng rất lớn từ Lào về thành phố Vinh tiêu thụ đồng thời trung chuyển ra các tỉnh, thành phố phía Bắc, cầm đầu đường dây là một đối tượng người miền Bắc.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Đức Vũ Xác định mục tiêu vừa đấu tranh bắt giữ các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy vừa chặt đứt “nguồn cung” ma túy vào địa bàn thành phố, nhằm ổn định tình hình, làm trong sạch địa bàn, giữa tháng 6/2021, Lãnh đạo Công an thành phố Vinh quyết định xác lập chuyên án. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thành phố Vinh đã khẩn trương bố trí lực lượng, tập trung xác minh tại nhiều địa bàn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh bóc gỡ đường dây tội phạm này.



Các trinh sát có kinh nghiệm được giao nhiệm vụ tiến hành xác minh, dựng lên các đối tượng hoạt động trong đường dây. Sau gần 2 tuần bám địa bàn, chân dung đối tượng cầm đầu đã được làm rõ là Phạm Xuân Tài (SN 1979), trú tại thôn Bì Đổ, xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Tài là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, có mối quan hệ với nhiều đối tượng mua bán ma túy trên địa bàn thành phố Vinh. Sau khi tạo dựng được mối quan hệ thân thiết, Tài đã móc nối với các đối tượng người Lào để tìm mua ma túy sau đó “phân phối” cho các điểm bán lẻ trên địa bàn thành phố Vinh và trung chuyển ra các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Xác định đối tượng Tài có hoạt động rất tinh vi, ranh mãnh và thường mang theo vũ khí nóng để sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện. Là người Hải Dương nhưng Tài thuê nhà ở cùng với “bồ nhí” tại chung cư Rubby thuộc phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội để thuận tiện cho việc giao dịch mua bán ma túy.

Y thường xuyên vào huyện Diễn Châu và thành phố Vinh, thuê các khách sạn trên địa bàn ở để nắm tình hình. Trong mỗi lần đó Tài đều hóa thân là người ship hoa quả hòng che mắt lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Vinh. Đặc biệt, y không tin tưởng ai nên luôn chủ động đi khảo sát địa bàn nhiều lần, thông thạo các chốt kiểm tra, quy luật tuần tra của lực lượng chức năng.

Quá trình xác minh được biết, Tài không chỉ hoạt động mua bán ma túy mà còn ham đánh bạc, cá độ bóng đá. Trong mùa giải Euro vừa qua Tài đã thua lỗ số tiền lớn, vì thế rất túng quẫn.

Ngày 10/7/2021, Tài sẽ di chuyển lên khu vực biên giới Việt - Lào thuộc địa phận huyện Thanh Chương mua ma túy, sau đó đưa xuống thành phố Vinh tiêu thụ hoặc trung chuyển ra “phân phối” tại Hà Nội. Thủ đoạn hoạt động của Tài rất tinh vi, liên lạc mua bán ma túy thường qua mạng xã hội và di chuyển bằng xe ô tô của "bồ nhí" vào thành phố Vinh sau đó thuê xe khác để ngụy trang. Xác định đối tượng sẽ thực hiện một cuộc giao dịch lớn, các lực lượng quyết định phá án.

Vào rạng sáng 12/7/2021, đối tượng Tài di chuyển từ Hà Nội vào thành phố Vinh và thuê khách sạn nghỉ, sau đó di chuyển lên khu vực Cầu Rộ thuộc huyện Thanh Chương để khảo sát địa bàn và dò đường rồi quay về thành phố Vinh. Đến khoảng 21 giờ ngày 12/7, Tài bắt đầu di chuyển lên huyện Thanh Chương theo tuyến đường Quốc lộ 46.

Lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu giám định số ma túy thu giữ được. Ảnh: Đức Vũ Quá trình di chuyển, Tài đi lắt léo, quay đầu, cắt đuôi nhiều lần, đến khu vực biên giới Việt - Lào thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương thì bất ngờ dừng xe. Chỉ trong thời gian ngắn khoảng 3 phút thì đối tượng quay xe chạy với tốc độ rất nhanh.



Kế hoạch phá án được ban chuyên án xây dựng chặt chẽ, chốt chặn tại 3 điểm trên 3 trục đường di chuyển của đối tượng. Vì vậy, đến khoảng 22 giờ 10 phút cùng ngày khi đối tượng bất ngờ chuyển hướng theo đường mòn đi Hà Nội mang theo số lượng lớn ma túy, Công an thành phố Vinh, phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh, Công an huyện Thanh Chương phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Phạm Xuân Tài tại khu vực đường mòn Hồ Chí Minh thuộc xã Thanh Thịnh thu giữ 18kg ma túy đá, 03kg ketamine, 50.000 viên MTTH cùng 01 khẩu súng CZ83 trong hộp tiếp đạn có 07 viên đạn, trong đó có 01 viên đạn đã lên nòng, 01 ô tô và 02 ĐTDĐ.

Quá trình bắt giữ đối tượng Tài đã cố thủ trong xe, trên tay cầm sẵn khẩu súng quân dụng CZ83 đã lên đạn, sẵn sàng chống trả lại lực lượng vây bắt. Tuy nhiên, nhờ chủ động, bố trí chiến thuật chặt chẽ, các tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, đập vỡ kính lái, khống chế kịp thời, tước vũ khí, bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia và người dân.