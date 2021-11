Vây bắt nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại trang trại

Ngày 15/11/2021, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 08 đối tượng trú trên địa bàn huyện về hành vi đánh bạc.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 12/11/2021, tại trang trại của Cao Trọng Tài (SN 1986) thuộc khu vực đập Xuân Dương, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, Công an huyện phát hiện 10 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi đánh bạc. Ảnh: Hồng Ngọc

Khi bị lực lượng Công an vây bắt, nhiều đối tượng đã bỏ chạy vào rừng lẩn trốn, Công an Diễn Châu đã bắt giữ tại chỗ 02 đối tượng: Nguyễn Như Bình (SN 1982), trú tại xã Diễn Lợi và Phan Huy Thành (SN 1990), trú tại xã Diễn Lộc. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 11 điện thoại di động, gần 21 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật liên quan.