Vay trực tuyến 4 triệu phải trả hơn 70 triệu, nam thanh niên Nghệ An 'khốn đốn' cảnh mắc nợ

Ngày 17/2/2020, anh T.V.T. (SN 1992) trú tại xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn đến trụ sở Công an huyện Nam Đàn trình báo sự việc: Trong thời gian qua, do đã vay tiền ở các ứng dụng vay tiền (app) trên điện thoại, đến nay không có khả năng chi trả thì liên tục bị những đối tượng lạ mặt đe dọa, khủng bố tinh thần bản thân và gia đình. Hàng loạt tin nhắn đòi nợ kiểu “xã hội đen” liên tục được gửi đến, quá sợ hãi, anh T. đã phải tạm thời đóng zalo, facebook, app vay tiền và đến Cơ quan Công an trình báo.



Theo đó, vào giữa năm 2019, do cần một khoản tiền gấp nên anh T. lựa chọn khoản vay 4 triệu đồng trong vòng 14 ngày. Tuy nhiên, trên thực tế tài khoản anh T. chỉ nhận được số tiền 2,2 triệu đồng, số tiền còn lại được gọi là phí dịch vụ. Sau 14 ngày, chưa trả được hết số tiền đã vay, anh T.V.T. liên tục bị gọi điện đe dọa, chửi bới, bắt trả hết nợ, bắt sử dụng ứng dụng khác tiếp tục vay tiền để trả tiền nợ. Ở ứng dụng mới, anh T.V.T. vay số tiền 2 triệu đồng nhưng thực tế nhận được là 1 triệu đồng và phải trả trong vòng 7 ngày.

Số tiền anh T.V.T. vay tiền qua các app trên điện thoại và số tiền thực nhận. Ảnh: Bảo Nguyên

Hết 7 ngày, anh T.V.T. không thể trả hết nợ nên đã tiếp tục vay rất nhiều ứng dụng khác như: Doctor dong, Vvay, F458, Dễ Vay, M88, F168, Ví bạn, Kho vay, Tamax... để lấy tiền ứng dụng sau, trả ứng dụng trước. Cứ như vậy, nợ mới đè nợ cũ, lãi mẹ đẻ lãi con… khiến số tiền anh T. phải trả gấp nhiều lần khoản nợ ban đầu.

Cho đến khi trình báo với lực lượng chức năng, số tiền anh T.V.T. đã vay tổng cộng hơn 70 triệu đồng nhưng thực tế nhận được chỉ hơn 45 triệu đồng và số tiền phải trả nợ là gần 200 triệu đồng. Trong thời gian không thể trả nợ, anh T.V.T. và gia đình, bạn bè liên tục bị gọi điện, đe dọa tính mạng; hình ảnh anh T. và gia đình còn bị gán ghép nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Trường hợp anh T.V.T. ở Nam Đàn là một trong những nạn nhân vay tiền qua app vay tiền online. Công an huyện Nam Đàn khuyến cáo, hình thức cho vay tiền qua các ứng dụng online là thủ đoạn mới, tinh vi, biến tướng của loại tội phạm “tín dụng đen”, đang lách luật để hoạt động, sử dụng công nghệ để dụ dỗ người vay và cho vay, biến tướng thành việc cho vay nặng lãi.

Gõ từ khóa “vay online”, công cụ tìm kiếm đã cho ra rất nhiều kết quả

Với ưu điểm nhanh, đơn giản, lãi suất thấp, được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, youtube,…đánh vào tâm lý những người cần tiền gấp với số tiền không quá lớn, các ứng dụng này dễ dàng đánh lừa người vay bằng những quảng cáo khác xa với thực tế sau khi vay. Khi số tiền vay cùng số lãi suất lớn, người vay không trả được nợ, thì sẽ bị gọi điện đe dọa, bị tung ảnh lên mạng cắt ghép nội dung là lừa đảo, người thân bị khủng bố tinh thần…

Vì vậy, trước các chiêu thức, biến tướng của tội phạm “tín dụng đen” ngày càng tinh vi, mỗi người dân cần thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng về việc sử dụng dịch vụ vay tiền qua app, web này, tránh rơi vào “vòng xoáy nợ nần”. Khi gặp khó khăn về tài chính, người dân nên tìm đến các ngân hàng uy tín tại địa phương để được tư vấn, hỗ trợ vay vốn.