VĐV cầu mây Nghệ An quyết tâm đổi màu huy chương ở SEA Games 31

Nguyễn Thị My cùng đồng đội quyết tâm đổi màu huy chương cho cầu mây Việt Nam trong kỳ đại hội lần này. Ảnh: CTV

Mong muốn đổi màu huy chương



Nói đến môn cầu mây thì ai ai cũng đều phải công nhận về sức mạnh của Thái Lan. Bởi đây là đất nước đã sản sinh ra các nội dung đôi, đồng đội 3 và đồng đội 4. Nhiều năm qua, đất nước này luôn duy trì được nguồn VĐV rất mạnh, đồng đều ở mọi vị trí. Thời gian gần đây, cầu mây Việt Nam cũng đang có được những bước phát triển khá nhanh. Tuy nhiên, đã 20 năm trôi qua tại các kỳ SEA Games, đội tuyển của chúng ta vẫn chưa thể giành được tấm Huy chương Vàng nào.

Kỳ Đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á năm 2021 lần này, Cầu mây Việt Nam được thi đấu trên sân nhà. Đây là cơ hội lớn để cầu mây nói chung và cầu mây nữ nói riêng có cơ hội lớn đổi màu huy chương.

Trong thành phần đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam tham dự SEA Games 31 có sự góp mặt của Nguyễn Thị My - vận động viên trưởng thành từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Nghệ An và là 1 trong 5 VĐV của thể thao xứ Nghệ tham gia đại hội lần này.

HLV Trần Thị Vui đang hoàn thiện cho các học trò những kỹ, chiến thuật cuối cùng trước khi bước vào tranh tài ở SEA Games 31. Ảnh: CTV Bà Trần Thị Vui – HLV trưởng cầu mây nữ Việt Nam cho biết: “Đội tuyển nữ Việt Nam hiện tại phần đa là những VĐV đang còn rất trẻ (chiếm tới hơn 50% trong đội hình). Việc có My trong đội tuyển là một điều hết sức quan trọng, bởi bạn ấy tuy còn trẻ, nhưng là một trong số ít VĐV tham dự SEA Games lần này có bề dày kinh nghiệm nhất. Tôi tin rằng, với sự có mặt của My sẽ giúp cầu mây nữ Việt Nam cân bằng được giữa bản lĩnh thi đấu và sức trẻ trong đội hình”.



Sinh năm 1998 nhưng Nguyễn Thị My đã có 8 năm góp mặt trong đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam và mang về khá nhiều thành tích cao cho thể thao nước nhà. Có thể kể đến như tấm Huy chương Bạc thế giới năm 2019, Huy chương Bạc Asiad 2018, Huy chương Bạc SEA Games năm 2019, Huy chương Vàng bãi biển thế giới năm 2017…

Theo đánh giá của BHL cầu mây nữ Việt Nam, My là vận động viên khá đa năng. Với phẩm chất nhanh nhẹn, có phản xạ tốt, đôi chân khéo léo và đặc biệt là có nền tảng thể lực rất tốt. Nên VĐV sinh năm 1998 thường được bố trí vào vị trí chuyền 2 trong đội hình.

HLV Trần Thị Vui đánh giá: “My là VĐV có kỹ thuật đa năng, hội tụ nhiều phẩm chất như kỹ thuật, phản xạ, nhãn quan chiến thuật… My là một trong những vận động viên không thể thiếu trong các nội dung đồng đội 4, đồng đội 3, đá đôi của cầu mây Việt Nam”.

Trần Thị Thu Hoài - VĐV cầu mây nữ Việt Nam cho hay: “Đội tuyển nữ cầu mây Việt Nam tham dự kỳ đại hội lần này là một đội tuyển gắn kết, được xây dựng trên tình cảm gắn bó lâu dài với nhau qua cuộc sống hàng ngày. Với sự thấu hiểu, sự sẻ chia, tôi nghĩ rằng, chúng tôi sẽ thi đấu ăn ý với nhau ở kỳ đại hội này”.

Hoài cũng nói thêm: “My là một vận động viên đến từ Nghệ An, mảnh đất nắng gió ấy đã rèn giũa cho bạn ấy có được ý chí kiên cường, sự khát khao, mãnh liệt trong thi đấu. Có My trong đội hình, chúng tôi như có được chỗ dựa tinh thần để vượt qua mọi đối thủ, với ý chí máu lửa nhất”.

Nguyễn Thị My (đứng giữa) là cây chuyền 2 không thể thiếu của cầu mây nữ Việt Nam tham gia đại hội này. Ảnh: CTV Nguyễn Thị My chia sẻ: “Những ngày trước giải chúng tôi đã có khoảng thời gian khá dài để làm quen sân, quen với ánh sáng đèn. Đây là điều hết sức quan trọng để giúp chúng tôi có thể bắt nhịp được ngay khi vào thi đấu chính thức. Đối thủ đáng gờm nhất của chúng tôi là Thái Lan. Nhưng do mỗi đội chỉ được tham gia 3 trên 4 nội dung tại SEA Games 31 nên ở nội dung đá đôi, chúng tôi không phải đối mặt với họ. Đây là cơ hội lớn để cầu mây Việt Nam có thể giành được Huy chương Vàng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cố gắng đoạt thêm huy chương cao nhất ở nội dung đồng đội 3. Với sự chuẩn bị chu đáo của toàn đội, có điều kiện tốt trong tập luyện, cùng sự cổ vũ nhiệt tình đến từ khán giả nhà, tôi tin rằng, chúng tôi sẽ có thể thay được màu huy chương sau hơn 20 năm chờ đợi”.



Đạt tới độ chín của sự nghiệp

Nói đến cầu mây nữ Nghệ An, người ta thường sẽ nhắc nhiều đến VĐV Nguyễn Thị Quyên, người đã từng làm mưa, làm gió làng cầu mây Việt Nam trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, khi VĐV sinh năm 1989 này đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp thì rất may mắn cho thể thao Nghệ An đã xuất hiện Nguyễn Thi My. Đây là gương mặt đang đạt tới độ chín trong sự nghiệp, hứa hẹn sẽ nối tiếp được truyền thống mà cầu mây Nghệ An đã có được trong nhiều năm qua.

Nguyễn Thị My sinh ra ở xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu. Lúc My đang học lớp 6, Trường THCS Diễn Tân, cô đã nổi lên là một học sinh có tố chất bẩm sinh trong thể thao. My được nhà trường cử đi tham gia vào đội tuyển bóng đá của trường để tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Trong một trận đấu bóng, Nguyễn Thị My đã lọt vào mắt xanh của HLV Hồ Thị Minh Thuận của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Nghệ An. Sau 2 năm luyện tập tại trung tâm, cô gái sinh năm 1998 đã bộc lộ được nhiều phẩm chất để trở thành một VĐV cầu mây đỉnh cao trong tương lai.

Trong thời điểm này, Nguyễn Thị My đang là VĐV hái vàng cho cầu mây Nghệ An. Ảnh: CTV HLV Hoàng Hữu Nghĩa - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Nghệ An đánh giá: “Nguyễn Thị My là vận động viên có năng khiếu bẩm sinh. Em ấy có đôi chân rất dẻo và “dị”. Ngoài ra, khả năng phản xạ, nền tảng thể lực cũng là điểm mạnh. Đặc biệt là rất có ý chí và niềm đam mê với bộ môn này. Em ấy là một VĐV khá đa năng có thể chơi tốt ở nhiều vị trí, xếp đá ở vị trí nào My cũng mang lại được sự hài lòng cho BHL”.



Năm 2013 là năm tài năng trẻ Nguyễn Thị My tạo nên dấu ấn đầu tiên của mình trong làng cầu mây Nghệ An. Khi cô thi đấu ấn tượng và cùng đồng đội giành 2 tấm Huy chương Vàng ở Giải Cầu mây trẻ toàn quốc và Giải Vô địch cầu mây quốc gia. Những năm sau đó, gần như năm nào Nguyễn Thị My cũng mang được Huy chương Vàng về để làm dày lên thành tích cho phòng truyền thống của thể thao Nghệ An.

Có thể nói, My đang là VĐV cầu mây nhiều triển vọng nhất trong thời điểm hiện tại của Nghệ An. Bằng sự khao khát chinh phục những đỉnh cao phía trước, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào sự quyết tâm của cô trong việc giành Huy chương Vàng cho cầu mây Việt Nam trong kỳ SEA Games lần này.