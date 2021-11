Về cái gọi là 'Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2021'

Sự thật về các “nhà hoạt động nhân quyền” được “vinh danh”



Theo hồ sơ vụ án, do có tư tưởng tiêu cực, bất mãn nên trong khoảng thời gian từ ngày 9 - 14/1/2020, Trịnh Bá Tư và Cấn Thị Thêu đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân phát trực tiếp 8 video có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Theo đó, Trịnh Bá Tư là người sử dụng điện thoại di động, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình trực tiếp nói, phát 1 video; sử dụng tài khoản Facebook của mẹ là Cấn Thị Thêu trực tiếp nói và phát 5 video. Ngoài ra, còn có 2 video do Trịnh Bá Tư dùng điện thoại để quay, mớm lời cho Cấn Thị Thêu nói. Các video trên đều có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân và bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Căn cứ vào những tài liệu chứng cứ và các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư mỗi người 8 năm tù giam cùng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” và 03 năm quản chế tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Điều đáng nói hơn, trước khi bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên phạt 8 năm tù, Cấn Thị Thêu đã có 2 tiền án. Cụ thể, ngày 25/4/2014, Cấn Thị Thêu bị TAND thành phố Hà Nội xử phạt 15 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và ngày 30/11/2016, tiếp tục bị TAND thành phố Hà Nội xử phạt 1 năm 8 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, đến nay chưa được xóa án tích. Ngoài ra, Cấn Thị Thêu còn có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối với Trịnh Bá Phương (cũng là con trai của Cấn Thị Thêu), ngày 23/6/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố bị can thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Bá Phương (sinh năm 1985, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Trịnh Bá Phương có hành vi soạn thảo, đăng tải, phát tán các video clip, bài viết có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Hiện Trịnh Bá Phương đang bị tạm giam và chuẩn bị được TAND thành phố Hà Nội xét xử (trước đó, phiên tòa sơ thẩm xét xử Trịnh Bá Phương được TAND thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức vào ngày 3/11 nhưng đã bị hoãn vì lý do khách quan).

Còn đối với Đinh Thị Thu Thủy và Nguyễn Văn Túc, những người cũng được tổ chức “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” trao thưởng lần này thì sao?

Ngày 20/1/2021, TAND tỉnh Hậu Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đinh Thị Thu Thủy (sinh năm 1982, trú tại tỉnh Hậu Giang) 7 năm tù giam về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo Khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hiện Đinh Thị Thu Thủy đang chấp hành bản án của Tòa án.

Nguyễn Văn Túc (sinh năm 1964, tại Thái Bình), tháng 9/2008 bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, sau đó đã bị Tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt 4 năm tù giam và 3 năm quản chế về cùng tội danh. Tháng 9/2017, Nguyễn Văn Túc tiếp tục bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và đến tháng 9/2018, Nguyễn Văn Túc bị TAND cấp cao tại Hà Nội bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Thái Bình, tuyên phạt 13 năm tù và 5 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Khoản 1, Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Với một bảng “thành tích” trong quá khứ như thế này của Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Đinh Thị Thu Thủy và Nguyễn Văn Túc thì rõ ràng chúng ta đã biết được bản chất của cái gọi là “Giải thưởng Nhân quyền 2021” mà tổ chức “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” rêu rao là gì. “Giải thưởng” này thực chất đang được tổ chức “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” trao cho những kẻ vi phạm pháp luật, những kẻ chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam chứ hoàn toàn không có chuyện được trao cho những “nhà hoạt động nhân quyền” như tổ chức này rêu rao.

Vinh danh các “nhà hoạt động nhân quyền” hay cổ xúy cho những đối tượng chống đối?

“Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam” không phải điều gì đó quá xa lạ và mới mẻ. Hàng năm, tổ chức “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” đều lựa chọn một số đối tượng trong giới “hoạt động nhân quyền” ở Việt Nam, thực chất là những đối tượng có hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước để “vinh danh”.

“Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” là tổ chức do một số người Việt lập ra ở Litte Sài gòn (Mỹ) vào năm 2002 với mục đích “khuyến khích, ủng hộ và đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam”. Tính từ năm 2002 đến nay, tổ chức này đã trao giải thưởng cho hơn 50 cá nhân và 4 tổ chức.