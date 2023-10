Vẻ đẹp riêng có của những cọn nước ở vùng cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân các nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2021 - 2023.