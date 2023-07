Về thăm Truông Bồn trong Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong

(Baonghean.vn) -Chiều 13/7, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Đại tá Phăn Sỉ - Xòn My Xay - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn đã đến thăm, chào xã giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.