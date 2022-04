Về thăm vợ, tiện thể buôn ma túy

Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Biên (SN 1985), trú tại thôn Tân Cát, xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 251 BLHS.

Bị can Nguyễn Văn Biên. Ảnh: Hoàng Tuấn

Theo tài liệu, ngày 13/4/2022, Nguyễn Văn Biên đi từ bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn xuống bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương để mua ma túy. Khi đến nơi, Biên mua của một người đàn ông không quen biết 1 cục ma túy (heroin) với số tiền 1.400.000 đồng nhằm mục đích để bán kiếm lời. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi Biên về đến bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu thì bị tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện bắt quả tang.

Kết luận giám định ngày 19/4/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An thể hiện: Khối lượng chất ma túy thu giữ của Nguyên Văn Biên là 15,95 gam.

Được biết, Nguyễn Văn Biên đang làm công nhân tại tỉnh Hưng Yên, quá trình về thăm vợ, đối tượng đã móc nối với một số đối tượng để buôn bán trái phép chất ma túy.