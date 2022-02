Về việc đình công ở Viet Glory (Diễn Châu): Công ty đã có văn bản trả lời 11 yêu cầu của công nhân

Như tin đã đưa, chiều ngày 7/2/2022 tại Công ty TNHH Viet Glory xảy ra sự việc ngừng việc tập thể với sự tham gia của gần 2.500 công nhân với nội dung yêu cầu quyền lợi. Các ban, ngành của huyện Diễn Châu gồm UBND; Liên đoàn Lao động; Phòng LĐ,TB&XH; Công an huyện; UBND, Công an xã Diễn Trường và Phòng Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt để tham gia giải quyết.

Ông Lê Mạnh Hiên - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra rà soát các chế độ chính sách mà công nhân kiến nghị để xác định đúng sai, từ đó có văn bản thông báo cho tất cả công nhân và bằng mọi biện pháp công ty phải giải quyết, trả lời dứt điểm các kiến nghị của công nhân ngay trong chiều ngày 7/02/2022 để sáng 8/2 tất cả công nhân vào làm việc bình thường.



Hình ảnh công nhân đình công tại Công ty TNHH Viet Glory vào chiều 7/2. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sáng ngày 8/2 công nhân không vào làm việc mà tiếp tục đứng tụ tập ngoài cổng Công ty (không có hành động gì, không gây ách tắc giao thông, không quấy phá). Mặc dù các cơ quan chức năng đã trực tiếp tuyên truyền thuyết phục nhưng công nhân vẫn không chấp thuận. Đến 8h 30 thì tất cả công nhân đồng loạt ra về.

Sau đó, các cơ quan ban, ngành của tỉnh, huyện gồm: Đại diện Sở Công Thương và Công an tỉnh Nghệ An; đồng chí Lê Mạnh Hiên – Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện Công an huyện; Phòng LĐ,TB&XH; Liên đoàn Lao động huyện; Lãnh đạo và Công an xã Diễn Trường đã cùng với Ban Giám đốc; BCH Công đoàn, các bộ phận liên quan của Công ty đã tổ chức cuộc họp bàn biện pháp xử lý.

Buổi làm việc giữa các ban, ngành liên quan và lãnh đạo Công ty TNHH Viet Glory. Ảnh: Duy Từ

Đồng chí Lê Mạnh Hiên – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp với các nội dung: Phê bình Công ty TNHH Viet Glory không thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp chiều ngày 7/2 về ban hành thông báo trả lời các kiến nghị của công nhân, nội dung nào đúng, nội dung nào chưa đúng, nội dung nào cần xem xét trong thời gian tới để công nhân biết và thực hiện, nên đã để xảy ra tình trạng tụ tập ngoài cổng như sáng hôm nay (ngày 8/2).



Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Mạnh Hiên yêu cầu Công ty TNHH Viet Glory cần rút kinh nghiệm và có thái độ hợp tác, thiện chí với các cơ quan chức năng để làm việc đảm bảo an ninh, an toàn đặc biệt là môi trường đầu tư và phòng chống dịch trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, công ty cũng cần tập hợp tất cả các kiến nghị của công nhân để trả lời cụ thể cho công nhân bằng văn bản và gửi cho các cơ quan liên quan trước 15 giờ chiều nay (8/2/2022) nếu không thực hiện sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Phía lãnh đạo công ty đã hứa sẽ thực hiện đầy đủ chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện và có báo cáo đầy đủ.

11 kiến nghị của người lao động Công ty TNHH Viet Glory. Ảnh: Chụp màn hình

18 giờ chiều nay, lãnh đạo Công ty TNHH Viet Glory đã có văn bản trả lời 11 yêu cầu, kiến nghị của người lao động. Nội dung cụ thể được Báo Nghệ An thống kê theo bảng sau:

Trong văn bản, công ty này cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân viên trở lại làm việc bình thường vào sáng mai, ngày 9/2. Để giải quyết dứt điểm vụ việc, sáng 9/2, các cơ quan ban, ngành cấp huyện cùng với xã Diễn Trường sẽ tiếp tục có mặt tại công ty để nắm bắt tình hình.