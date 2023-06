Vết trượt của nam thanh niên và nỗi lòng người cha

(Baonghean.vn) - Trận cầu tâm điểm tại bảng D tử thần đã diễn ra gay cấn từng giây, đội bóng quê lúa và thành phố đỏ đã cống hiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, bất phân thắng bại, do đó, cục diện bảng đấu vẫn chưa ngã ngũ.

(Baonghean.vn) - Ngày 12/6, tại Trung đoàn 764, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QP&AN) tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 - lớp thứ nhất năm 2023.