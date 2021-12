VFF chốt phương án tổ chức thi đấu V-League 2022

Ngày 29/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) báo cáo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) danh sách quyết định cấp phép các câu lạc bộ tham dự Giải Vô địch Quốc gia, giải đấu cấp câu lạc bộ năm 2022.

Theo VFF, 11 câu lạc bộ (CLB) được cấp phép tham dự Giải AFC và Giải Vô địch Quốc gia 2022 gồm: Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Nam Định, Đông Á Thanh Hóa, Becamex Bình Dương, Hà Nội, SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, TP. HCM, Sài Gòn, Hải Phòng.

Hai CLB Sông Lam Nghệ An và Bình Định được Ban Chấp hành VFF cấp phép ngoại lệ kèm theo biện pháp phạt. Cụ thể, Sông Lam Nghệ An bị cảnh cáo và Bình Định bị khiển trách. Hai CLB này không được cấp phép tham dự giải đấu cấp CLB của AFC 2022.

Riêng CLB Than Quảng Ninh không được cấp phép tham dự giải Vô địch Quốc gia và giải đấu cấp câu lạc bộ của AFC năm 2022 do không đáp ứng các tiêu chí cấp phép hạng A bắt buộc trên hệ thống cấp phép trực tuyến và Công ty TNHH 1 TV Bóng đá Quảng Ninh – đơn vị quản lý Câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh tạm ngừng hoạt động.