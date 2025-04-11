VFF: FIFA bác kháng cáo, Malaysia nguy cơ thua 0-3 hai trận VFF xác nhận FIFA giữ nguyên án phạt với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch; Malaysia vẫn dự vòng loại Asian Cup 2027 nhưng có nguy cơ thua 0-3, quyết định do AFC.

LĐBĐ Việt Nam (VFF) xác nhận Ủy ban Giải quyết khiếu nại FIFA đã bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch, giữ nguyên các án phạt trước đó. Theo VFF, Malaysia vẫn được thi đấu các trận còn lại ở vòng loại Asian Cup 2027, nhưng theo quy định kỷ luật của LĐBĐ châu Á (AFC), đội tuyển này có nguy cơ bị xử thua 0-3 ở hai trận gặp Nepal và Việt Nam vì sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu. Quyết định cuối cùng thuộc thẩm quyền của AFC và sẽ được đưa ra sau khi FAM hoàn tất quy trình pháp lý, dự kiến không muộn hơn ngày 31/3/2026.

Khó có phép màu cho Malaysia

Phán quyết từ FIFA và khung kỷ luật liên quan

Tối muộn 3/11, Ủy ban Giải quyết khiếu nại FIFA ban hành quyết định bác toàn bộ đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ liên quan đến án kỷ luật do Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra trước đó. Thông tin được VFF đăng tải, nhấn mạnh trạng thái “giữ nguyên án”. Điều này đặt FAM vào thế phải tiếp tục theo đuổi các bước pháp lý nếu muốn đảo chiều kết quả.

Về mặt thi đấu, VFF cho biết Malaysia vẫn được ra sân ở các lượt trận tiếp theo thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, theo quy định kỷ luật của AFC, nguy cơ bị xử thua 0-3 ở hai trận đã đá với Nepal và Việt Nam là hiện hữu nếu xác định có cầu thủ không đủ tư cách thi đấu. AFC — với vai trò đơn vị tổ chức giải — sẽ là bên ra quyết định cuối cùng.

Nguy cơ xử thua 0-3: tác động và kịch bản

Án xử thua 0-3 (nếu được áp dụng) thường kéo theo xáo trộn lớn về cục diện bảng đấu. Dù vậy, theo VFF, mốc thời gian để chốt mọi tranh chấp được khoanh lại trước ngày 31/3/2026 nhằm bảo đảm quá trình xác định các đội dự VCK Asian Cup 2027. Trong quãng chờ, Malaysia vẫn thi đấu bình thường, còn kết quả hai trận nêu trên sẽ do AFC xem xét sau khi FAM hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý.

Ở góc độ quản trị, đây là bài kiểm tra với hệ thống tuân thủ về tư cách cầu thủ. Việc “giữ nguyên án” từ FIFA tạo tiền lệ rõ ràng: tranh tụng quốc tế sẽ bám sát quy chế và trình tự, trong khi quyền định đoạt cuối cùng ở đấu trường châu lục thuộc về AFC.

Thông điệp “khó có phép màu” được nhắc đến trong bối cảnh FIFA đã bác kháng cáo ở cấp đầu tiên. Nếu AFC xác nhận vi phạm tư cách thi đấu, kịch bản xử thua 0-3 hai trận là hoàn toàn có thể xảy ra theo khung kỷ luật áp dụng chung tại các giải do cơ quan này tổ chức.

Phản ứng của FAM và bước đi tiếp theo

Theo Quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Wira Mohd Yusoff Haji Mahadi, đây là lần đầu cơ quan này đối mặt tình huống như vậy và cả bộ phận pháp lý lẫn quản lý đều bất ngờ với kết quả. FAM cho biết sẽ gửi thư đề nghị FIFA cung cấp đầy đủ lý do bằng văn bản trước khi cân nhắc bước tiếp theo là kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Đồng thời, FAM khẳng định cam kết bảo vệ quyền lợi cầu thủ và lợi ích của bóng đá Malaysia trên bình diện quốc tế.

CHÍNH THỨC: FIFA ra phán quyết cuối cùng cho LĐBĐ Malaysia

VFF nói gì

VFF thông tin rõ: FIFA bác kháng cáo và giữ nguyên án phạt với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch; Malaysia vẫn tiếp tục thi đấu; AFC là đơn vị đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan hai trận gặp Nepal và Việt Nam sau khi FAM hoàn tất quy trình pháp lý. Mốc chốt không quá ngày 31/3/2026, thời điểm kết thúc vòng loại cuối.

Các mốc cần lưu ý

3/11: Ủy ban Giải quyết khiếu nại FIFA bác kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ, giữ nguyên án phạt.

Malaysia vẫn thi đấu phần còn lại vòng loại Asian Cup 2027.

Hai trận gặp Nepal và Việt Nam có nguy cơ bị xử thua 0-3 theo quy định kỷ luật của AFC.

AFC sẽ ra quyết định cuối cùng sau khi FAM hoàn tất thủ tục pháp lý, không muộn hơn 31/3/2026.

Ở thời điểm này, “trận đấu” quan trọng nhất diễn ra ngoài sân cỏ: văn bản, quy chế và hạn chót. Khi tiếng còi pháp lý vang lên, AFC sẽ buộc phải đưa ra lời phán xử dứt điểm để định hình đường đến VCK Asian Cup 2027.