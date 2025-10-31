Thứ Sáu, 31/10/2025
VFF xử Luxury Hạ Long thua 0-3 trước Hà Nội Bulls

CTVX31/10/2025 17:59

Ngày 31/10/2025, VFF ra quyết định 1019/QĐ-LĐBĐVN: phạt 5.000.000 đồng và xử thua 0-3 trận 26/10 vì cầu thủ không đủ tư cách; Hà Nội Bulls lên hạng 3 bảng A, Luxury Hạ Long cuối bảng; có quyền khiếu nại.

Một phán quyết hành chính đã xoay chuyển cục diện bảng A. Ngày 31/10/2025, Ban kỷ luật LĐBĐVN ban hành Quyết định số 1019/QĐ-LĐBĐVN: phạt 5.000.000 đồng và xử thua 0-3 đối với Luxury Hạ Long ở trận gặp Hà Nội Bulls ngày 26/10/2025, do sử dụng cầu thủ không đủ tư cách tham dự Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2025. Đội bóng có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định.

CHÍNH THỨC: LĐBĐ Việt Nam ra thông báo xử thua 0-3 732227
Luxury Hạ Long bị xử thua 0-3 trước Hà Nội Bulls vì dùng cầu thủ sai quy định

Quyết định kỷ luật 1019/QĐ-LĐBĐVN

Phán quyết khẳng định nguyên tắc công bằng thi đấu ở các giải ngoài chuyên nghiệp. Mức phạt tài chính đi kèm án xử thua trực tiếp đảo chiều kết quả trận đấu, đồng thời tạo tiền lệ răn đe với các vi phạm về tư cách cầu thủ.

MụcThông tin
Quyết định1019/QĐ-LĐBĐVN, ban hành ngày 31/10/2025
Hình thức kỷ luậtPhạt 5.000.000 đồng; xử thua 0-3
Trận áp dụngHà Nội Bulls vs Luxury Hạ Long (26/10/2025)
Căn cứSử dụng cầu thủ không đủ tư cách dự Giải hạng Ba quốc gia 2025
Quyền khiếu nạiCó, gửi Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐVN

Tác động đến bảng A Giải hạng Ba quốc gia 2025

Với việc được xử thắng 3-0, Hà Nội Bulls vươn lên vị trí thứ 3 bảng A. Luxury Hạ Long vẫn đứng cuối bảng khi chưa có điểm.

Lượt trận gần đây và trật tự tạm thời

Trước phán quyết, Hà Nội Bulls và Luxury Hạ Long chia điểm ở lượt đầu bảng A. Sang lượt trận thứ 2, Luxury Hạ Long thua 1-3 Trẻ Hoài Đức, còn Trẻ CAHN thắng Hà Nội Bulls 1-0. Cộng hưởng với án kỷ luật, cục diện nhóm giữa bảng A đã thay đổi đáng kể.

CHÍNH THỨC: LĐBĐ Việt Nam ra thông báo xử thua 0-3 732228
Trước khi bị xử phạt, Hà Nội Bulls hòa 1-1 với Luxury Hạ Long

Thể thức và bối cảnh giải đấu

Mùa giải hạng Ba năm 2025 quy tụ 17 đội: An Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội Bulls, Hoài Đức, Luxury Hạ Long, Phù Đổng FC, STP FOOD TP.HCM, Trẻ Becamex TP.HCM, Trẻ Công an Hà Nội, Trẻ Đắk Lắk, Trẻ Thống Nhất – TPG, Trung tâm Bóng đá Đào Hà, Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh, Trung tâm HLKTTT Khánh Hòa, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Trường Giang – Gia Định.

Chia bảng và đơn vị đăng cai

  • Bảng A (đơn vị đăng cai: Công ty CP Bóng đá Hoài Đức): Hà Nội Bulls, Hoài Đức, Luxury Hạ Long, Phù Đổng FC, Trung tâm Bóng đá Đào Hà, Trẻ Công an Hà Nội.
  • Bảng B (đơn vị đăng cai: Trung tâm HL&TĐ TDTT Đắk Lắk): Trẻ Đắk Lắk, Trẻ Thống Nhất – TPG, Trẻ Becamex TP.HCM, Trung tâm HLKTTT Khánh Hòa, Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh.
  • Bảng C (đơn vị đăng cai: Công ty CP KENOS và Trung tâm Cung ứng dịch vụ VH-TT Hóc Môn, TP.HCM): An Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, STP FOOD TP.HCM, Trường Giang – Gia Định.

Giải áp dụng thể thức vòng tròn hai lượt tập trung để tính điểm, xếp hạng tại mỗi bảng. Ba đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Giải hạng Nhì quốc gia 2026. Khi xét thành tích đội nhì bảng xuất sắc, BTC không tính kết quả đối đầu với đội cuối bảng ở bảng có nhiều đội hơn để bảo đảm công bằng số trận.

Ý nghĩa của quy định tư cách cầu thủ

Ở các sân chơi phát triển bóng đá nền tảng, việc tuân thủ quy định về tư cách cầu thủ là ranh giới bảo đảm công bằng thi đấu. Án kỷ luật lần này nhấn mạnh chuẩn mực đó: kết quả trên bảng điểm có thể thay đổi, nhưng nguyên tắc minh bạch và thượng tôn điều lệ là không thể thỏa hiệp. Quyền khiếu nại vẫn mở, song hiệu lực tức thời của phán quyết đã tạo ra một bản đồ mới cho cuộc đua bảng A.

      VFF xử Luxury Hạ Long thua 0-3 trước Hà Nội Bulls

