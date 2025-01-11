VFF xử thua Luxury Hạ Long 0-3 vì dùng cầu thủ sai quy định VFF xử thua Luxury Hạ Long 0-3 vì dùng cầu thủ sai quy định, phạt 5 triệu; Hà Nội Bulls nhận 3 điểm và lên thứ ba bảng A ngày 26/10 tại Giải hạng Ba 2025.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra quyết định xử thua Luxury Hạ Long 0-3 vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu ở trận gặp Hà Nội Bulls ngày 26/10 thuộc Giải hạng Ba quốc gia 2025. Án kỷ luật đi kèm mức phạt hành chính 5 triệu đồng. Hà Nội Bulls được xử thắng, nhận trọn 3 điểm và vươn lên vị trí thứ ba bảng A, trong khi Luxury Hạ Long tiếp tục chưa có điểm và đứng cuối bảng. Đội bóng đất mỏ vẫn có quyền kháng cáo lên Ban giải quyết khiếu nại của VFF.

CLB Luxury Hạ Long vừa bị xử thua 0-3. Ảnh: CLB Luxury Hạ Long.

Quyết định kỷ luật và hệ quả trên bảng xếp hạng

Theo quy định giải, việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu dẫn đến kết quả xử thua 0-3. VFF đồng thời áp dụng án phạt hành chính 5 triệu đồng cho Luxury Hạ Long. Hệ quả tức thời: Hà Nội Bulls được cộng 3 điểm để lên thứ ba bảng A; Luxury Hạ Long vẫn trắng tay sau vòng đấu, xếp cuối bảng. Quyền kháng cáo của Luxury Hạ Long được bảo lưu theo đúng quy trình của VFF.

Hạng mục Nội dung Trận đấu Luxury Hạ Long vs Hà Nội Bulls (26/10) Giải đấu Giải hạng Ba quốc gia 2025 Vi phạm Sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu Kết quả kỷ luật Luxury Hạ Long bị xử thua 0-3 Phạt hành chính 5 triệu đồng Hệ quả BXH Hà Nội Bulls nhận 3 điểm, lên thứ ba bảng A; Luxury Hạ Long chưa có điểm, xếp cuối Quyền kháng cáo Luxury Hạ Long có quyền gửi đơn lên Ban giải quyết khiếu nại của VFF

Tính nghiêm minh: thông điệp rõ ràng cho các CLB

Sự việc nhấn mạnh nguyên tắc minh bạch và công bằng trong công tác tổ chức giải đấu. Dù ở cấp độ hạng Ba, sai sót trong khâu đăng ký và sử dụng nhân sự vẫn bị xử lý nghiêm. Đây là lời nhắc nhở quan trọng về quản trị hồ sơ cầu thủ, quy trình kiểm tra điều kiện thi đấu và trách nhiệm pháp lý của các bộ phận chuyên môn, nhằm bảo vệ tính liêm chính của cuộc chơi.

Bối cảnh giải đấu và giá trị của từng điểm số

Giải hạng Ba quốc gia 2025 có 17 đội, chia 3 bảng theo khu vực, thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm. Ba đội nhất bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền thăng hạng, góp mặt tại Giải hạng Nhì quốc gia 2026. Trong bối cảnh suất lên hạng hạn chế, một quyết định kỷ luật trao 3 điểm có thể tạo khác biệt đáng kể về cục diện nhóm đầu mỗi bảng.

Những con số chính

Tỷ số xử thua: 0-3

Án phạt hành chính: 5 triệu đồng

Điểm số cộng cho Hà Nội Bulls: 3 điểm

Vị trí Hà Nội Bulls: thứ ba bảng A

Luxury Hạ Long: chưa có điểm, xếp cuối bảng sau vòng đấu

Thể thức thăng hạng: 3 đội nhất bảng + 1 đội nhì xuất sắc nhất

Vụ việc là lời cảnh báo cho mọi đội bóng: tuân thủ quy định không chỉ là thủ tục, mà là đường ranh phân định giữa cơ hội và rủi ro trong một mùa giải có biên sai rất hẹp.