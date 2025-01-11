Thứ Bảy, 1/11/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

VFF xử thua Luxury Hạ Long 0-3 vì dùng cầu thủ sai quy định

CTVX01/11/2025 11:36

VFF xử thua Luxury Hạ Long 0-3 vì dùng cầu thủ sai quy định, phạt 5 triệu; Hà Nội Bulls nhận 3 điểm và lên thứ ba bảng A ngày 26/10 tại Giải hạng Ba 2025.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra quyết định xử thua Luxury Hạ Long 0-3 vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu ở trận gặp Hà Nội Bulls ngày 26/10 thuộc Giải hạng Ba quốc gia 2025. Án kỷ luật đi kèm mức phạt hành chính 5 triệu đồng. Hà Nội Bulls được xử thắng, nhận trọn 3 điểm và vươn lên vị trí thứ ba bảng A, trong khi Luxury Hạ Long tiếp tục chưa có điểm và đứng cuối bảng. Đội bóng đất mỏ vẫn có quyền kháng cáo lên Ban giải quyết khiếu nại của VFF.

CLB Luxury Hạ Long vừa bị xử thua 0-3. Ảnh: CLB Luxury Hạ Long.
CLB Luxury Hạ Long vừa bị xử thua 0-3. Ảnh: CLB Luxury Hạ Long.

Quyết định kỷ luật và hệ quả trên bảng xếp hạng

Theo quy định giải, việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu dẫn đến kết quả xử thua 0-3. VFF đồng thời áp dụng án phạt hành chính 5 triệu đồng cho Luxury Hạ Long. Hệ quả tức thời: Hà Nội Bulls được cộng 3 điểm để lên thứ ba bảng A; Luxury Hạ Long vẫn trắng tay sau vòng đấu, xếp cuối bảng. Quyền kháng cáo của Luxury Hạ Long được bảo lưu theo đúng quy trình của VFF.

Hạng mụcNội dung
Trận đấuLuxury Hạ Long vs Hà Nội Bulls (26/10)
Giải đấuGiải hạng Ba quốc gia 2025
Vi phạmSử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu
Kết quả kỷ luậtLuxury Hạ Long bị xử thua 0-3
Phạt hành chính5 triệu đồng
Hệ quả BXHHà Nội Bulls nhận 3 điểm, lên thứ ba bảng A; Luxury Hạ Long chưa có điểm, xếp cuối
Quyền kháng cáoLuxury Hạ Long có quyền gửi đơn lên Ban giải quyết khiếu nại của VFF

Tính nghiêm minh: thông điệp rõ ràng cho các CLB

Sự việc nhấn mạnh nguyên tắc minh bạch và công bằng trong công tác tổ chức giải đấu. Dù ở cấp độ hạng Ba, sai sót trong khâu đăng ký và sử dụng nhân sự vẫn bị xử lý nghiêm. Đây là lời nhắc nhở quan trọng về quản trị hồ sơ cầu thủ, quy trình kiểm tra điều kiện thi đấu và trách nhiệm pháp lý của các bộ phận chuyên môn, nhằm bảo vệ tính liêm chính của cuộc chơi.

Bối cảnh giải đấu và giá trị của từng điểm số

Giải hạng Ba quốc gia 2025 có 17 đội, chia 3 bảng theo khu vực, thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm. Ba đội nhất bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền thăng hạng, góp mặt tại Giải hạng Nhì quốc gia 2026. Trong bối cảnh suất lên hạng hạn chế, một quyết định kỷ luật trao 3 điểm có thể tạo khác biệt đáng kể về cục diện nhóm đầu mỗi bảng.

Những con số chính

  • Tỷ số xử thua: 0-3
  • Án phạt hành chính: 5 triệu đồng
  • Điểm số cộng cho Hà Nội Bulls: 3 điểm
  • Vị trí Hà Nội Bulls: thứ ba bảng A
  • Luxury Hạ Long: chưa có điểm, xếp cuối bảng sau vòng đấu
  • Thể thức thăng hạng: 3 đội nhất bảng + 1 đội nhì xuất sắc nhất

Vụ việc là lời cảnh báo cho mọi đội bóng: tuân thủ quy định không chỉ là thủ tục, mà là đường ranh phân định giữa cơ hội và rủi ro trong một mùa giải có biên sai rất hẹp.

Bài liên quan

Đọc tiếp

VFF xử Luxury Hạ Long thua 0-3 trước Hà Nội Bulls

VFF xử Luxury Hạ Long thua 0-3 trước Hà Nội Bulls

HLV Trần Công Minh: V-League kẹt vì lệ thuộc tài chính

HLV Trần Công Minh: V-League kẹt vì lệ thuộc tài chính

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan xin lỗi VFF; Ronaldo lại lỡ danh hiệu

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan xin lỗi VFF; Ronaldo lại lỡ danh hiệu

VFF yêu cầu làm rõ vụ nhầm cờ, FAT sang Việt Nam xin lỗi

VFF yêu cầu làm rõ vụ nhầm cờ, FAT sang Việt Nam xin lỗi

Chủ tịch VFF khẳng định: Sông Lam Nghệ An là biểu tượng truyền cảm hứng

Chủ tịch VFF khẳng định: Sông Lam Nghệ An là biểu tượng truyền cảm hứng

Đọc tiếp

VFF xử Luxury Hạ Long thua 0-3 trước Hà Nội Bulls

VFF xử Luxury Hạ Long thua 0-3 trước Hà Nội Bulls

HLV Trần Công Minh: V-League kẹt vì lệ thuộc tài chính

HLV Trần Công Minh: V-League kẹt vì lệ thuộc tài chính

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan xin lỗi VFF; Ronaldo lại lỡ danh hiệu

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan xin lỗi VFF; Ronaldo lại lỡ danh hiệu

VFF yêu cầu làm rõ vụ nhầm cờ, FAT sang Việt Nam xin lỗi

VFF yêu cầu làm rõ vụ nhầm cờ, FAT sang Việt Nam xin lỗi

Chủ tịch VFF khẳng định: Sông Lam Nghệ An là biểu tượng truyền cảm hứng

Chủ tịch VFF khẳng định: Sông Lam Nghệ An là biểu tượng truyền cảm hứng

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      VFF xử thua Luxury Hạ Long 0-3 vì dùng cầu thủ sai quy định

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO