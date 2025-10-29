VFF yêu cầu làm rõ vụ nhầm cờ, FAT sang Việt Nam xin lỗi VFF gửi công văn đến AFF và FAT sau sự cố quốc kỳ Việt Nam bị hiển thị thành cờ Trung Quốc trong lễ bốc thăm futsal trẻ 2025 tại Thái Lan; FAT đã xin lỗi và cử đoàn sang Việt Nam ngày 29-10.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi công văn đến Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), yêu cầu làm rõ sự cố nhầm quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm Giải futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025 diễn ra chiều 28-10 tại Thái Lan. Ngay tối cùng ngày, FAT phát đi thông cáo xin lỗi VFF và người hâm mộ, đồng thời cho biết sẽ cử đoàn đại diện sang Việt Nam ngày 29-10 để trực tiếp xin lỗi và giải trình.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan mắc sai lầm lớn trong lễ bốc thăm.

Sự cố trên sóng trực tiếp và phản ứng tức thời

Trong quá trình bốc thăm chia bảng, lá thăm mang tên Việt Nam lại hiển thị quốc kỳ Trung Quốc thay vì cờ đỏ sao vàng. Buổi lễ được livestream trên trang chủ FAT, khiến hình ảnh sai lệch lan truyền rộng rãi và tạo ra phản ứng mạnh mẽ từ dư luận.

VFF đề nghị AFF và FAT xác minh nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và đưa ra biện pháp phòng ngừa tái diễn. VFF nhấn mạnh đây là sai sót nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia Việt Nam và tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN. VFF bày tỏ tin tưởng AFF sẽ xử lý vụ việc thận trọng, chuyên nghiệp và có trách nhiệm.

Phía FAT cùng tối 28-10 đã công khai xin lỗi VFF và người hâm mộ, cho biết sẽ cử đoàn đại diện sang Việt Nam ngày 29-10 để trực tiếp xin lỗi và giải trình về sự cố.

Ngữ cảnh tổ chức: hai giải futsal trẻ diễn ra tại Nonthaburi

Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025

Thời gian: 23 đến 29-12 tại Nonthaburi (Thái Lan).

Chia bảng:

Bảng A: Việt Nam, Thái Lan (chủ nhà), Brunei.

Bảng B: Indonesia, Myanmar, Malaysia, Campuchia.

Thể thức: Hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết, tranh suất chung kết.

Giải futsal U16 Đông Nam Á 2025

Địa điểm: Nonthaburi (Thái Lan).

Tham dự: 5 đội gồm Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Myanmar, Brunei.

Thể thức: Thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn hai đội có thành tích tốt nhất vào chung kết.

Ý nghĩa tổ chức và yêu cầu chuẩn mực

Theo thông tin từ ban tổ chức, đây là lần đầu tiên AFF tổ chức đồng thời hai giải futsal trẻ U16 và U19, đánh dấu bước phát triển mới của futsal Đông Nam Á. Sự cố hiển thị nhầm quốc kỳ xảy ra ngay tại lễ bốc thăm – một nghi thức mang tính biểu tượng – vì vậy VFF yêu cầu quy trình kiểm tra, xác minh phải được siết chặt để bảo đảm tính chính xác của thông tin và sự tôn trọng với các đội tuyển.

Mốc thời gian chính