Vì bình yên trên các bản làng Quỳ Châu

Ngăn chặn bất ổn về an ninh



Trở lại bản Đồng Phầu, xã Châu Bình, khác hẳn với tình trạng cách nay 2 năm, giờ đây khắp các con đường, ngõ xóm nơi này đều hiện rõ cảnh thanh bình, người dân yên vui làm ăn, cùng nhau phấn đấu xây dựng bản nông thôn mới dự kiến về đích trong năm 2022.

Công an huyện Quỳ Châu kiểm tra các điểm lắp camera an ninh ở bản Đồng Phầu. Ảnh: Hoài Thu

Trưởng Công an xã Châu Bình - Đại úy Tăng Minh Hà cho biết: Năm 2020 trở về trước, tình hình an ninh trật tự ở Đồng Phầu có nhiều phức tạp, nhất là tệ buôn bán, sử dụng ma túy và trộm cắp tài sản khiến người dân bất an. Để lập lại trật tự, giữ bình yên ở Đồng Phầu, đầu năm 2021, Công an xã phối hợp cùng UBND xã Châu Bình và ban cán sự bản vận động tài trợ lắp đặt 4 camera an ninh ở các địa điểm thường xảy ra tệ nạn gây bất ổn về an ninh.

Qua trích xuất camera, Công an xã Châu Bình đã phát hiện một số vụ việc, trong đó có vụ việc đối tượng L.V.K trú ở xã Yên Hợp (Quỳ hợp) xâm nhập địa bàn, trộm xe máy của người dân. Từ đó, hiện tượng mất cắp tài sản ở Đồng Phầu đã chấm dứt. Bên cạnh đó, Trưởng Công an xã Châu Bình cũng công khai số điện thoại tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm. “Nhờ những giải pháp đó, người dân đã từng bước nâng cao ý thức phối hợp cùng lực lượng chức năng trong giữ bình yên thôn bản. Lãnh đạo địa phương cũng rất yên tâm về vấn đề giữ gìn an ninh trật tự khi có sự hỗ trợ của lực lượng công an và sự chủ động vào cuộc của nhân dân” - ông Kim Văn Duyên - Bí thư Đảng ủy xã Châu Bình cho biết.