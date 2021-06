Vì chuyện đất đai, anh xuống tay tàn độc với em trai

Ngày 9/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Đức Thân (SN 1968), trú thôn Ngọc Đoài, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án không ai khác mà chính là em ruột của bị cáo - anh Trần Đức Th. (SN 1971).



Tại địa phương, Thân làm nghề đi đánh bắt cá ngoài biển. Sáng 21/1/2021, trên đường đi đánh cá về, Thân ghé quán mua rượu và đồ ăn sáng về nhà, gọi anh Th. sang “ăn sáng, làm chén rượu”.

Bị cáo Trần Đức Thân. Ảnh: Trần Vũ Quá trình chén chú, chén anh, hai bên xảy ra mâu thuẫn về việc chia đất đai cho người em út. Do bức xúc, Thân dùng tay đấm 1 cái vào mặt anh Th. Sau đó, lấy cái điếu cày làm bằng tre, đánh 3 phát vào vùng đầu em trai và nói “mi cút xéo khỏi nhà tau, nhà ni là của bố mẹ để lại cho tau”.



Đánh em xong, Thân đi ra sân đứng còn nạn nhân do bị choáng nên lên giường nằm. Một lát sau, Thân vào nhà tiếp tục lấy thanh tre đánh vào vùng mặt anh Th. rồi nói “mi cút khỏi giường của tau”.

Thấy em trai không dậy, Thân tiếp tục đánh vào vùng mặt anh Th. Chưa dừng lại ở đó, Thân còn lấy thớt làm bằng gỗ giơ lên cao rồi thả xuống chân, vùng mặt em trai. Khi biết em đã chết, Thân vuốt mặt em rồi bỏ ra ngoài.

Kẻ giết người máu lạnh trên còn bình thản ra sân bóng xem đá bóng rồi mới đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Nguyên nhân chết của nạn nhân được xác định do “xuất huyết não, gãy xương chính mũi, gãy cung tiếp xương gò má do chấn thương”.

Tại phiên tòa, bị cáo khóc lóc, đổ lỗi cho hành vi giết người là vì rượu nên không làm chủ được hành vi. Bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận, xin lỗi gia đình em trai mình. Dù vậy, khi nghe đại diện VKS đề nghị mức án từ 13 đến 14 năm, bị cáo cho rằng “quá nặng”.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên tuyên phạt Trần Đức Thân 14 năm tù về tội "Giết người".