Vì một Cửa Lò an toàn, thân thiện, mến khách

Bãi biển Cửa Lò. Ảnh: tư liệu Cảnh Hùng

P.V: Trong 2 năm qua, do sự bùng phát của dịch Covid-19, cũng như nhiều điểm du lịch khác trong tỉnh, trong nước, thế giơi, du lịch Cửa Lò gần như đóng băng. Năm 2022 này, dịch Covid-19 đã từng bước kiểm soát, du lịch mở cửa trở lại. Trước những khó khăn và thuận lợi mới, thị xã Cửa Lò đã đặt ra mục tiêu phát triển du lịch như thế nào, thưa ông?



Đồng chí Doãn Tiến Dũng: Trong 2 năm (2020-2021), do chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lượng khách, doanh thu du lịch của Cửa Lò giảm mạnh. Nhiều cơ sở kinh doanh du lịch hoạt động cầm chừng, đóng cửa. Số lao động trong ngành bị mất việc làm tăng cao. Nhiều kết quả, chỉ tiêu hoạt động du lịch không đạt được như kế hoạch đề ra.

Bước vào năm 2022, với nhiều nỗ lực phòng, chống, dịch Covid-19 dần được kiểm soát, khống chế. Kinh tế - xã hội dần được phục hồi trở lại, trong đó có du lịch. Ngay từ đầu năm, thị xã Cửa Lò đã làm việc cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh. Qua tham khảo ý kiến, phân tích, dự báo, thị xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2022.

Với chủ đề “Cửa Lò: An toàn - Thân thiện - Mến khách”, thị xã đã đặt ra mục tiêu trong năm 2022 đón 1.550.000 lượt khách, trong đó có 516.000 lượt khách lưu trú; tập trung vào khách nội địa.

P.V: Để đạt được mục tiêu nói trên, thị xã Cửa Lò đã và đang tập trung triển khai thực hiện những giải pháp nào?

Đồng chí Doãn Tiến Dũng: Để thực hiện tốt mục tiêu, thị xã Cửa Lò đã và đang chủ động tạo dựng môi trường du lịch an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, thị xã đã đẩy mạnh hoạt động tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19. Đến nay, số người từ 18 tuổi trở lên ở thị xã tiêm đủ 2 mũi đạt gần 99%; trẻ từ 12 - 17 tuổi tiêm đủ 2 mũi đạt 97%. Cửa Lò đã lên kế hoạch tiêm chủng cho trẻ từ 3-11 tuổi. Bên cạnh đó, thị xã cũng yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và toàn thể người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện quét mã QR CODE của khách lưu trú, khuyến cáo "5K". Có thể nói, Cửa Lò đã đạt được ngưỡng an toàn về Covid-19.

Để đảm bảo công tác phòng dịch, các cơ sở lưu trú đã áp dụng nhiều biện pháp như yêu cầu nhân viên, khách hàng tuân thủ khuyến cáo "5K", khai báo y tế trên hệ thống phần mềm, nhằm tạo sự an toàn cho du khách. Ảnh tư liệu Đức Anh

Thị xã Cửa Lò cũng đã tập trung xây dựng các cơ sở hạ tầng du lịch, chỉnh trang đô thị xanh - sạch - đẹp để đón du khách; vận động xã hội hóa lắp đèn led, đèn trang trí tại các trục đường chính, tu sửa, nâng cấp các cổng chào điện tử, thay thế, nâng cấp, thêm mới các điểm check-in làm bằng hoa, cây cảnh thân thiện với môi trường. Dự kiến công tác này hoàn thành trước ngày 30/3/2022. Một giải pháp quan trọng nữa mà thị xã chú trọng thực hiện đó là đảm bảo an ninh, trật tự mọi mặt với việc tăng cường sự phối hợp Công an, Đội Quản lý thị trường đô thị, Đội an ninh du lịch các phường trong quản lý hoạt động du lịch; đảm bảo an toàn cho du khách trong quá trình tắm biển.

Hiện nay, thị xã đang triển khai xây dựng mô hình đô thị văn minh, dự kiến đến cuối tháng 4 hoàn thành việc xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh IOC. Trung tâm tích hợp quản lý các hợp phần giám sát đô thị thông minh như môi trường, an ninh trật tự, giao thông; phản ánh hiện trường; cổng thông tin về du lịch, cổng thông tin điện tử… tạo sự thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước và tiện ích cho du khách, người dân.

Một giải pháp mà thị xã đặc biệt chú trọng để thu hút khách du lịch đó là việc xây dựng các điểm đến. Trong đó, điểm chính là các điểm đến tại phường Nghi Thủy với việc hình thành tại đây phố đi bộ, phố ẩm thực, phố mua sắm, khôi phục các điểm đến tâm linh và các nét văn hóa truyền thống. Từ điểm đến Nghi Thủy, Cửa Lò dần mở rộng xây dựng điểm đến, sản phẩm du lịch mới cho cả 7 phường trên địa bàn.

P.V: Ở Năm du lịch 2022 này, Cửa Lò sẽ có những hoạt động du lịch đặc sắc nào? Có những gì khác biệt so với các năm du lịch trước?

Đồng chí Doãn Tiến Dũng: So với trước đây, Năm du lịch 2022 của Cửa Lò có nhiều thay đổi, mới mẻ hơn.

Thứ nhất, thay vì chỉ tập trung trong mấy tháng hè, du lịch Cửa Lò sẽ kéo dài trong suốt cả năm; từ ngày khai mạc 9/4 cho đến ngày 31/12/2022.

Thứ hai, các hoạt động khai mạc không chỉ gói gọn trong 1 đêm mà xuyên suốt từ ngày 9/4 đến ngày 2/5/2022… Với sự thay đổi này, công tác truyền thông, quản lý và tổ chức hoạt động du lịch khác cũng phải thay đổi theo.

Đền Làng Hiếu được tôn tạo khang trang, sạch, đẹp hơn. Ảnh: Thành Cường Trong Năm du lịch này, nếu như mùa Hè trọng tâm là du lịch nghỉ dưỡng thì mùa Thu và mùa Đông điểm nhấn của Cửa Lò sẽ là du lịch hội nghị, hội thảo. Được sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương thì tần suất của loại hình này sẽ được tổ chức dày hơn ở Cửa Lò… Ngoài ra, còn có du lịch tâm linh. Cửa Lò hiện đang tập trung đầu tư tôn tạo lại 12 di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn để thu hút du khách.



Cơ sở để Cửa Lò có thể tổ chức phát triển du lịch cả 4 mùa trong năm đó là việc Nghệ An đã và đang tăng cường kết nối các điểm đến, tour, tuyến trong tỉnh để phát triển du lịch tỉnh nhà. Nếu như mùa Hè, Cửa Lò là điểm du lịch trọng điểm của tỉnh thì mùa Thu, mùa Đông du lịch thị xã cũng có rất nhiều lợi thế, điểm đến để khai thác. Đơn cử với các tuyến phố mua sắm ở phường Nghi Thủy, các đoàn khách khi đến đây không những có thể khám phá văn hóa làng chài còn có thể mua sắm được các loại đặc sản biển của Cửa Lò, Nghệ An. Tuy vậy, cần phải nhấn mạnh rằng, phát triển du lịch 4 mùa phải làm dần dần, từng bước một để tạo nên thói quen, tiền đề cho những năm tiếp theo.

P.V: Bên cạnh các sản phẩm du lịch, điều du khách sẽ quan tâm nhiều đó là an toàn phòng, chống dịch. Cửa Lò sẽ chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ đảm bảo an toàn cho du khách ra sao?

Đồng chí Doãn Tiến Dũng: Ngoài việc đẩy mạnh công tác tiêm chủng như đã nói, và cuối tháng 3 đầu tháng 4 này, Cửa Lò sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn, rà soát tất cả các nhà hàng, khách sạn nhằm tạo sự chủ động trong việc phòng, chống dịch Covid-19.

Du khách tham quan nhà thờ dòng họ nữ anh hùng Lê Thị Bạch Cát trên tuyến phố tâm linh ở phường Nghi Thủy. Ảnh tư liệu Thành Cường Theo đó, thị xã yêu cầu tất cả các nhà hàng phải sử dụng lao động đã được tiêm đủ mũi vắc-xin phòng, chống Covid-19. Trường hợp nào chưa tiêm đủ cần báo cáo ngay để thị xã tổ chức tiêm. Các khách sạn, nhà hàng phải đảm bảo khuyến cáo "5K", trong quá trình tiếp xúc với du khách phải luôn đeo khẩu trang; đảm bảo khoảng cách trong việc bố trí, sắp xếp chỗ ngồi; phải chủ động hướng dẫn cho du khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như tự test nhanh, khai báo qua ứng dụng PC Covid và thực hiện quét mã QR CODE.



Bên cạnh đó, thị xã đã hình thành khu thu dung, điều trị Covid-19; trong quá trình đến Cửa Lò du lịch, du khách nếu phát hiện bị mắc Covid-19 và có yêu cầu được chăm sóc, điều trị tại khu thu dung thì sẽ được chuyển về đây. Tuy nhiên, quan điểm của thị xã là dịch phát hiện ở đâu sẽ tổ chức phòng, chống ngay tại đó. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, đoàn du khách. Các khách sạn phải chủ động trong tình huống có du khách là F0 để xử lý chống dịch, cũng như cố gắng để du khách không phải hủy tour.

P.V: Với vai trò là một cực tăng trưởng của tỉnh, thị xã Cửa Lò có những kiến nghị nào để du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung của địa phương ngày càng phát triển hơn?

Bình minh Cửa Lò. Ảnh tư liệu Cảnh Hùng Đồng chí Doãn Tiến Dũng: Vai trò, vị trí quan trọng của Cửa Lò đã được ghi nhận, thể hiện rõ trong các nghị quyết cũng như chiến lược phát triển của tỉnh nhà. Ở thời điểm này, Cửa Lò đang gặp không ít khó khăn trong việc phát triển, nhất là nguồn lực, dẫu tỉnh đã có cơ chế riêng cho thị xã. Nguồn lực khai thác nội tại của thị xã còn hạn chế vì nguồn khai thác quỹ đất đã hết. Mong muốn rằng, Cửa Lò sẽ được dành cho nguồn lực lớn hơn trong vấn đề đầu tư hạ tầng giao thông, điện, hệ thống xử lý môi trường, cây xanh.



Để có thể phát triển nhanh hơn, thị xã mong muốn được tỉnh tạo điều kiện trong việc thu hút các nhà đầu tư lớn; cùng với Cửa Lò tạo ra môi trường đầu tư tốt để thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, đánh giá, thu hồi các dự án chậm tiến độ, giữ đất không đầu tư; dành đất này để thu hút nhà đầu tư lớn khác.

Ngoài ra, Cửa Lò cũng mong muốn tỉnh, các sở, ngành vào cuộc trong việc tăng cường kết nối du lịch với các địa phương khác trong tỉnh và ngoại tỉnh. Cửa Lò không thể đứng một mình mà cần đặt trong sự phát triển chung của tỉnh, của vùng. Có như vậy, du khách có thể thụ hưởng được tất cả các sản phẩm du lịch của Cửa Lò, của cả tỉnh.

P.V: Cảm ơn đồng chí!