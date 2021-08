Vi phạm Chỉ thị 16, nam thanh niên cự cãi, chống đối lực lượng chức năng

Huyện Diễn Châu là 1 trong 14 địa phương của tỉnh Nghệ An đang thực hiện Chỉ thị 16. Chiều nay (24/8), tổ công tác Công an xã Diễn Phong (Diễn Châu) tuần tra và phát hiện anh D.V.S (SN 1983) trú tại xóm Đông Hồ, xã Diễn Phong ra đường không có lý do thiết yếu.

D.V.S thời điểm phát hiện vi phạm. Clip: CA cung cấp

Khi kiểm tra, anh D.V.S không xuất trình được giấy tờ chứng minh việc thiết yếu ra đường. Khi tổ công tác lập biên bản, anh S. không ký biên bản và nhất định cho rằng xã Diễn Phong không có Chỉ thị 16. Còn toàn bộ huyện Diễn Châu thực hiện Chỉ thị 16 thì người dân được tự do đi trong huyện miễn không ra khỏi huyện.

Công an xã Diễn Phong lập biên bản xử lý vi phạm đối với D.V.S. Ảnh: CACC Sau khi về trụ sở UBND xã làm việc, D.V.S tiếp tục cự cãi, cố tình không nghe giải thích, yêu cầu tổ công tác cho xem quyết định giãn cách xã hội của xã Diễn Phong có dấu đỏ, không chấp nhận bản sao, yêu cầu xem Chỉ thị 16,… Đồng thời, không ký vào biên bản với lý do Công an xã chỉ có quyền khuyên nhân dân ở nhà không được cấm ra đường.



Hiện, tổ công tác đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND xã xem xét ra quyết định xử phạt đối với D.V.S./.