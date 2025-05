Pháp luật Vi phạm nồng độ cồn và ma túy, 2 tài xế ở Nghệ An bị phạt 70 triệu đồng UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 2 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gồm 1 trường hợp điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn và 1 trường hợp sử dụng ma túy.

Theo quyết định do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An ký ngày 21/5, ông H.Đ.D (SN 2000, trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) bị phát hiện điều khiển xe ô tô mang biển số 37C-367.xx lưu thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở (kết quả kiểm tra 0,519 miligam/lít khí thở).

Cảnh sát giao thông Nghệ An kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 46. Ảnh tư liệu

Trong khi đó, ông N.V.H (SN 1988, trú tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn) điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 37C-159.xx kéo theo rơ moóc 37R-009.xx lưu thông trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy (kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy).

Với các hành vi vi phạm trên, mỗi người bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe ô tô trong thời hạn 23 tháng. Ngoài ra, ông H.Đ.D còn bị phạt 350.000 đồng lỗi điều khiển xe ô tô không mang theo Giấy phép lái xe.