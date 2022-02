Vi phạm trong khai thác thủy sản, 3 chủ tàu cá bị phạt

Ngày 15/2, Chi cục Thủy sản Nghệ An cho biết, đơn vị đã phát hiện, tham mưu xử lý vi phạm hành chính đối với 03 chủ tàu cá vi phạm quy định về khai thác thủy sản theo quy định IUU

Một trong các tàu cá vi phạm vừa bị xử phạt. Ảnh: Thùy Chi

Theo đó, từ ngày 11/02 đến ngày 13/02/2022, Đoàn kiểm tra của Chi cục Thủy sản Nghệ An sử dụng tàu Kiểm ngư VN-93967-KN, xuồng công tác tiến hành tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên vùng biển Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai đã phát hiện 2 tàu cá của ngư dân tỉnh Thanh Hóa sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12m khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển ven bờ của tỉnh Nghệ An và không viết số đăng ký tàu cá theo quy định; 01 tàu cá của ngư dân xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An có hành vi xả thải trái phép ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên.

Đoàn kiểm tra đã tham mưu Chi cục trưởng xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 chủ tàu cá nói trên với tổng số tiền 22,5 triệu đồng.