Kinh tế Vì sao 16 khu quy hoạch ở Nghệ An chưa được đấu giá? Theo thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An, do vướng quy định của Luật Đất đai năm 2024 nên 16 khu quy hoạch đấu giá để khai thác quỹ đất theo kế hoạch của tỉnh năm 2025 chưa thể triển khai.

Trước đó, từ tháng 2/2025, UBND tỉnh đã phê duyệt và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chuẩn bị các thủ tục để đưa 16 khu quy hoạch với tổng diện tích là 52,74 ha ra đấu giá lần lượt từ quý I đến quý IV năm 2025. Để thực hiện kế hoạch trên, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã triển khai các bước thủ tục theo quy định.

Các nhà đầu tư làm thủ tục nộp hồ sơ đấu giá đất phiên cuối năm 2024. Ảnh tư liệu

Trong số 16 khu quy hoạch dự định đưa ra đấu giá thì khu quy hoạch có diện tích lớn nhất là khu đất tại khối 5, phường Bến Thủy, TP. Vinh (cũ), nay là phường Trường Vinh, diện tích 64.344,18 m2; tiếp đến là khu đất tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai (cũ), nay là phường Hoàng Mai, diện tích 21.182,6 m2; khu đất tại xã Quỳnh Bảng diện tích 21.400 m2 và xã Minh Lương thuộc huyện Quỳnh Lưu (cũ) có diện tích 12.732,8 m2 (2 xã này nay được sáp nhập thành xã Quỳnh Anh); Khu quy hoạch tại xã Phúc Thọ (nay là phường Vinh Lộc) 12.358 m2.

Các khu quy hoạch còn lại gồm phường Cửa Lò 2 khu; các xã: Nghĩa Hành, Lam Thành, Quỳ Hợp, Anh Sơn, Quỳnh Phú, Tân Kỳ, Tân Phú và Bạch Ngọc mỗi xã 1 khu.

Khu đấu giá đất tại xã Nghi Trung (cũ) nay là xã Nghi Lộc. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, sở dĩ không thể tổ chức đấu giá 16 khu đất trên là do Khoản 1, Điều 125, Luật Đất đai quy định: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

16 khu đất nói trên có nguồn gốc là đất thương mại dịch vụ hoặc sản xuất nông nghiệp, nay được Nhà nước thu hồi đưa vào đấu giá để các tổ chức, cá nhân sử dụng sản xuất thương mại dịch vụ hoặc sản xuất nông nghiệp; trường hợp chuyển đổi sang mục đích khác thì phải thực hiện đấu giá QSD đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất và nộp tiền 1 lần theo quy định.

Với quy định như vậy nên nhiều tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân có nhu cầu sử dụng đất khó tiếp cận vì không có đủ số tiền lớn để nộp tiền một lần.

Danh mục các khu quy hoạch đấu giá khai thác quỹ đất năm 2025 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh dùng nguồn Quỹ phát triển đất tỉnh thu hồi, giải tỏa mặt bằng sạch. Ảnh: Nguyễn Hải

Toàn cảnh 1 khu đấu giá đất khai thác quỹ đất. Ảnh: Tư liệu Nguyễn Hải

Ông Cao Quang Trung - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cho biết thêm: Ngoài lý do trên, nhiều khu đất dự kiến đưa ra đấu giá có nguồn gốc từ đất thu hồi do dự án chậm tiến độ hoặc hết hạn thuê nhưng không được gia hạn; một số nơi trên đất còn tồn tại tài sản của doanh nghiệp, thậm chí có hộ dân đang sinh sống. Điển hình như khu đất 702,7 m² tại vị trí số 1, xã Nghĩa Dũng (nay là xã Tân Kỳ) và khu đất 519 m² tại xã Anh Sơn. Vì vậy, công tác vận động, giải tỏa gặp nhiều khó khăn, chưa thể hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao đất sạch.

Hiện trung tâm đã báo cáo với lãnh đạo Sở, UBND tỉnh, đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh ban hành quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất thay thế Quyết định cũ từ năm 2018 đã hết hiệu lực.