Vì sao các thương hiệu lớn đang quay lưng với quảng cáo AI? Nhiều thương hiệu hàng đầu như Polaroid, Dove đang từ bỏ quảng cáo do AI tạo ra để ưu tiên sự chân thực, đáp lại tâm lý lo ngại của người tiêu dùng về công nghệ.

Làn sóng "anti-AI" và lời cam kết về tính chân thực

Một xu hướng đáng chú ý đang hình thành trong ngành quảng cáo toàn cầu: các thương hiệu lớn bắt đầu công khai quay lưng với trí tuệ nhân tạo (AI), thay vào đó đề cao giá trị của cảm xúc và sự chân thực từ con người. Động thái này diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng tỏ ra mệt mỏi và hoài nghi về các nội dung do công nghệ tạo ra.

Điển hình là Polaroid, thương hiệu máy ảnh phim chụp lấy liền của Mỹ, đã triển khai một chiến dịch quảng cáo ngoài trời với những thông điệp châm biếm như "AI không thể tạo ra cát giữa các ngón chân". Giám đốc sáng tạo Patricia Varella khẳng định thương hiệu của họ thuần túy thuộc về thế giới thật, nơi những khoảnh khắc không hoàn hảo mới là điều đáng giá.

Quảng cáo "AI không thể tạo ra cát giữa các ngón chân" của Polaroid. Ảnh: Polaroid

Tương tự, thương hiệu mỹ phẩm Dove cũng tiên phong trong việc phản đối AI. Vào tháng 4 năm 2024, Dove đã khởi động lại "Chiến dịch vì vẻ đẹp thực sự", cam kết không sử dụng hình ảnh phụ nữ do AI tạo ra. Công ty chỉ ra rằng AI thường tuân theo các tiêu chuẩn sắc đẹp rập khuôn và phi thực tế, gây áp lực tiêu cực lên phụ nữ. Theo một nghiên cứu được Dove trích dẫn, 90% phụ nữ đã tiếp xúc với nội dung làm đẹp độc hại trực tuyến.

Làn sóng này còn có sự tham gia của nhiều tên tuổi khác. Hãng thời trang Aerie nhận được tương tác kỷ lục trên Instagram với lời hứa không dùng AI. Tại Ấn Độ, thương hiệu kẹo Cadbury 5 Star phát động chiến dịch "Khiến AI tầm thường trở lại". Ngay cả trong ngành giải trí, Jim Lee, Giám đốc sáng tạo của DC Comics, cũng tuyên bố công ty "không ủng hộ truyện hay tác phẩm nghệ thuật AI".

Nguyên nhân sâu xa của sự phản kháng

Sự phản kháng đối với AI trong quảng cáo không phải là ngẫu nhiên. Nó bắt nguồn từ những lo ngại có thật của công chúng và những hạn chế cố hữu của công nghệ này trong việc tạo ra kết nối cảm xúc.

Nỗi lo từ người tiêu dùng và nhân sự

Một nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu Pew công bố vào tháng 9 cho thấy 50% người Mỹ được khảo sát cảm thấy lo ngại hơn là hào hứng về việc AI ngày càng được sử dụng rộng rãi. 57% đánh giá rủi ro xã hội của AI ở mức cao, với mối lo lớn nhất là làm suy yếu kỹ năng và sự kết nối của con người. Tâm lý này đặc biệt rõ rệt ở thế hệ Gen Z, những người bày tỏ mong muốn tránh xa AI vì các tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần.

Hiệu quả cảm xúc bị nghi ngờ

Nhiều chiến dịch quảng cáo sử dụng AI đã vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng vì bị cho là "vô hồn". Video quảng cáo của Coca-Cola vào cuối năm ngoái hay của Toys "R" Us sử dụng công cụ Sora của OpenAI đều bị chỉ trích vì thay thế sự sáng tạo của con người bằng tự động hóa. Các thương hiệu như H&M, Skechers và Guess cũng đối mặt với chỉ trích khi dùng đại sứ thương hiệu AI thay vì người mẫu thật.

Quảng cáo tạo bằng AI gây tranh cãi của Coca-Cola cuối năm ngoái.

Theo nền tảng đo lường cảm xúc Daivid, các quảng cáo do AI tạo ra dù thu hút sự chú ý tốt hơn nhưng lại kém hiệu quả trong việc tạo ra cảm xúc tích cực và thậm chí còn gây ra cảm giác mất lòng tin cao hơn 12% so với quảng cáo thông thường. Ian Forrester, CEO của Daivid, nhận định vấn đề của quảng cáo AI là chúng "lạnh lùng, vô cảm và không thực sự lay động".

Vấn đề "thung lũng kỳ lạ" trong sáng tạo

Các sản phẩm sáng tạo từ AI hiện được cho là đang ở giai đoạn "thung lũng kỳ lạ" (uncanny valley). Đây là thuật ngữ tâm lý học mô tả cảm giác khó chịu, thậm chí sợ hãi của con người khi đối mặt với một sản phẩm nhân tạo trông rất giống thật nhưng vẫn có những chi tiết sai lệch tinh vi. Eva Neveau, Giám đốc sáng tạo tại Omnicom Production, chia sẻ: "Bạn có thể bị ngắt mạch và phân tâm trước một bàn tay 7 ngón". Sự thiếu chân thực này phá vỡ kết nối cảm xúc mà quảng cáo luôn nỗ lực xây dựng.

Tương lai quảng cáo: Cân bằng giữa AI và con người

Dù vậy, việc loại bỏ hoàn toàn AI khỏi ngành quảng cáo là điều khó xảy ra. Công nghệ này mang lại lợi ích không thể phủ nhận về tốc độ và chi phí sản xuất. "Có một sức hấp dẫn kỳ lạ khi có thể tạo ra mọi thứ nhanh chóng mà không cần chụp ảnh, không cần tiêu tốn hàng triệu USD", Paul Malmstrom, đối tác sáng lập tại công ty Mother, giải thích.

Do đó, thách thức đối với các thương hiệu là tìm ra cách cân bằng hợp lý. AI có thể là một công cụ hỗ trợ đắc lực, nhưng linh hồn của một chiến dịch quảng cáo thành công vẫn phải đến từ sự thấu hiểu và những câu chuyện chân thực của con người. Như đại diện của Polaroid đã chia sẻ: "Bản chất con người luôn có điều gì đó rất tự nhiên, chân thực. Chính sự không hoàn hảo làm nên con người - đẹp đẽ dù không hoàn hảo".