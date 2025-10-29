Vì sao Chelsea chọn Garnacho thay vì Morgan Rogers Chelsea tập trung chiêu mộ Alejandro Garnacho và dừng theo đuổi Morgan Rogers. Fabrizio Romano cho biết Aston Villa không mở cửa đàm phán. Garnacho vừa ghi bàn đầu cho The Blues dù thua Sunderland 1-2.

Chelsea đã quyết định ưu tiên Alejandro Garnacho và tạm gác Morgan Rogers trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025. Theo Fabrizio Romano, đội bóng London chỉ dừng ở mức tìm hiểu Rogers do Aston Villa không có ý định mở đàm phán, trong khi The Blues dồn toàn lực để hoàn tất thương vụ Garnacho từ Manchester United.

Chelsea chọn Garnacho thay vì Rodgers.

Khoảnh khắc hiện tại: Bàn thắng đầu tiên và sự cạnh tranh vị trí

Cuối tuần trước tại Stamford Bridge, Garnacho ghi bàn đầu tiên cho Chelsea trong trận thua 1-2 trước Sunderland. Dù tỏ ra thất vọng khi bị rút ra, ở tuổi 21, tiền vệ chạy cánh người Argentina còn nhiều cơ hội ra sân khi lịch thi đấu của Chelsea dày đặc.

Vì sao Chelsea dồn lực cho Garnacho

Romano cho biết ưu tiên của Chelsea được xác lập từ rất sớm: “Chelsea thực sự quan tâm đến Morgan Rogers, nhưng thương vụ này chưa bao giờ trở nên cụ thể vì họ đã quyết định dồn sức cho Alejandro Garnacho.” Ông nói thêm: “Vào đầu kỳ chuyển nhượng hè, cuối tháng 5 đầu tháng 6, Chelsea từng có những cuộc trao đổi để tìm hiểu tình hình của Morgan Rogers, nhưng Aston Villa không hề có ý định mở đường cho thương vụ này.”

Động thái tập trung vào một mục tiêu duy nhất giúp Chelsea đơn giản hóa quá trình đàm phán và nhanh chóng giải quyết nhu cầu cho cánh trái. Cùng với Garnacho, The Blues cũng đưa về Jamie Gittens để tăng chiều sâu ở hành lang này.

Rogers và rào cản từ Aston Villa

Rogers khởi đầu mùa giải chậm cùng Aston Villa nhưng đã cải thiện trong vài tuần gần đây. Sau 5 trận đầu tại Ngoại hạng Anh không có đóng góp bàn thắng, cầu thủ 23 tuổi hiện sở hữu 1 bàn và 2 kiến tạo. Theo nguồn tin, nếu Chelsea muốn trở lại theo đuổi, mức phí có thể rất cao khi Aston Villa định giá Rogers khoảng 100 triệu bảng.

So sánh lộ trình phát triển và vai trò thi đấu

Nguồn tin cho thấy Rogers đang tiến xa hơn về quá trình phát triển và có thể chơi linh hoạt ở nhiều vị trí tấn công. Trong khi đó, Garnacho là mũi công biên giàu tiềm năng mà Chelsea kỳ vọng sẽ bùng nổ khi được trao cơ hội đều đặn trong bối cảnh đội bóng thi đấu với mật độ lớn.

Góc thống kê đáng chú ý

Garnacho: Bàn thắng đầu tiên cho Chelsea đến trong trận thua Sunderland 1-2 trên sân Stamford Bridge.

Tuổi tác: Garnacho 21, Rogers 23.

Rogers tại Ngoại hạng Anh mùa này: 1 bàn, 2 kiến tạo; trước đó 5 trận đầu không có đóng góp bàn thắng.

Thị trường: Aston Villa định giá Rogers ở mức khoảng 100 triệu bảng.

Thời điểm liên hệ: Chelsea tìm hiểu Rogers cuối tháng 5, đầu tháng 6 nhưng Villa không mở cửa.

Tác động với kế hoạch của Chelsea

Việc ưu tiên Garnacho phản ánh cách Chelsea giải quyết nhu cầu tức thời ở cánh trái và tối ưu hóa nguồn lực. Sự hiện diện của Jamie Gittens tăng cạnh tranh nội bộ, trong khi phong độ đang lên của Rogers và mức định giá lớn từ Aston Villa khiến kịch bản theo đuổi trong tương lai trở nên phức tạp hơn.

Về ngắn hạn, Chelsea đặt cược vào sự trưởng thành của Garnacho qua từng trận, đặc biệt khi anh đã mở tài khoản bàn thắng. Về dài hạn, khả năng thích nghi và tiến bộ của cầu thủ 21 tuổi sẽ quyết định liệu lựa chọn “dồn sức” của Chelsea có trở thành cú đầu tư đúng thời điểm hay không.