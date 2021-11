Vì sao chính quyền xã Đại Đồng bị kiểm điểm trách nhiệm?

Lặp lại hành vi thiếu trách nhiệm!



Ngày 4/11/2021, Báo Nghệ An đăng tải bài viết “Ngang nhiên rút ruột sông Lam” phản ánh tình trạng “cát tặc” trên sông Lam, đoạn qua xã Thanh Tiên, xã Đại Đồng. Chỉ say một ngày (5/11), UBND huyện Thanh Chương có Văn bản số 2594/UBND-TNMT về việc “phê bình do liên tiếp để xảy ra hoạt động khai thác cát sỏi, báo chí phản ánh” gửi UBND xã Đại Đồng.

Văn bản số 2594/UBND-TNMT của UBND huyện Thanh Chương. Ảnh: NPV Văn bản số 2594/UBND-TNMT nêu rõ: “Ngày 4/11/2021, Báo Nghệ An có đăng bài “Ngang nhiên rút ruột sông Lam” phản ánh tình trạng khai thác cát dọc sông Lam đoạn qua xã Đại Đồng và xã Thanh Tiên, hoạt động khai thác cát diễn ra liên tục. Để chấn chỉnh công tác quản lý về tài nguyên khoáng sản, UBND huyện phê bình Chủ tịch UBND xã Đại Đồng với trách nhiệm là người đứng đầu địa phương trong thời gian qua liên tiếp để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép (đã được Công an huyện phát hiện xử lý, báo chí phản ánh). Giao UBND xã Đại Đồng tiến hành tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan do liên tiếp để xảy ra hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn quản lý khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Báo cáo kết quả và hồ sơ kiểm điểm về UBND huyện trước ngày 20/11/2021…



Tìm hiểu, không chỉ đến khi Báo Nghệ An có bài viết “Ngang nhiên rút ruột sông Lam” thì chính quyền xã Đại Đồng mới “được” UBND huyện Thanh Chương điểm danh. Cụ thể, vào ngày 22/4/2021, Phòng TN&MT huyện Thanh Chương từng có Văn bản số 109/TNMT đề xuất lãnh đạo huyện xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan ở xã Đại Đồng.

Tàu khai thác trái phép cát trên sông Lam, địa phận xã Đại Đồng trong sáng ngày 1/11/2021. Ảnh: NPV Theo Văn bản số 109/TNMT, ngày 16/4/2021, trong quá trình tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, UBND xã Thanh Tiên phát hiện có 1 thuyền đang hút cát trái phép trên sông Lam, khu vực giáp ranh giữa xã Thanh Tiên và xã Đại Đồng. UBND xã Thanh Tiên đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ. Sau khi xác minh, thuyền khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Đại Đồng. Vì vậy UBND xã Thanh Tiên đã thông báo và đề nghị UBND xã Đại Đồng phối hợp xử lý. Nhận được thông báo, UBND xã Đại Đồng đã cử Công an xã và công chức địa chính ra hiện trường nhưng sau đó lại từ chối phối hợp xử lý; cho rằng thuyền hút cát trên địa bàn xã Thanh Tiên, vì vậy UBND xã Thanh Tiên bắt thì UBND xã Thanh Tiên xử lý.



Trước diễn biến này, UBND xã Thanh Tiên đã báo cáo Công an huyện, đề nghị hỗ trợ lực lượng xử lý vụ việc; đề nghị Phòng TN&MT huyện Thanh Chương hỗ trợ chuyên môn, xác định chính xác vị trí khai thác; đồng thời đề nghị UBND xã Đại Đồng phối hợp giải quyết vụ việc. Phòng TN&MT đã liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Chương, đề nghị UBND xã Thanh Tiên, UBND xã Đại Đồng phối hợp xác minh vị trí. Quá trình xác minh đã xác định điểm khai thác cát trái phép nằm hoàn toàn trong địa giới hành chính xã Đại Đồng. Quá trình làm việc với đoàn, đối tượng khai thác cát trái phép là ông Phan Hồng Lĩnh khai nhận đã hoạt động khai thác tại vị trí được đoàn kiểm tra, xác định tọa độ; đồng thời không cung cấp được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cho phép khai thác khoáng sản.

Trụ sở chính quyền xã Đại Đồng có đường giao thông thuận lợi nối đến tuyến đê sông Lam với chiều dài chỉ khoảng 1km. Ảnh: NPV Căn cứ kết quả kiểm tra, với sự tham gia của đại diện Công an huyện; Chủ tịch, Trưởng Công an, công chức địa chính hai xã Thanh Tiên, Đại Đồng và người có hành vi vi phạm, Phòng TN&MT huyện Thanh Chương đã lập biên bản ghi nhận sự việc; thống nhất bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm cho Công an huyện tiến hành xử lý. Đồng thời, Phòng TN&MT có đánh giá về việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên khoáng sản của UBND xã Đại Đồng như sau: “Trên địa bàn xã Đại Đồng có hoạt động khai thác cát trên sông khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng UBND xã đã không phát hiện, ngăn chặn và xử lý không kịp thời; không phối hợp và không xử lý khi UBND xã Thanh Tiên phát hiện và có thông báo”.



Đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách và Phòng Nội vụ: “Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Đại Đồng về việc để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản cát khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; tiếp nhận thông tin nhưng không phối hợp xử lý vụ việc gây mất niềm tin và tạo sự hoài nghi về sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện, sự tham mưu của Phòng TN&MT, đội ngũ cán bộ UBND xã Thanh Tiên”.

Sẽ xử lý triệt để!

Trao đổi với PV Báo Nghệ An chiều ngày 8/11/2021, ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, huyện nhìn nhận trên địa bàn còn có một số chính quyền cấp xã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. Vì vậy, thời gian tới đây, sẽ chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm kiểm tra về lĩnh vực này, đặc biệt là về hoạt động khai thác cát sỏi trên sông Lam.

Để chấn chỉnh tình trạng tàu thuyền vận chuyển, khai thác cát sỏi không số hiệu, không đăng ký, đăng kiểm, theo ông Lê Đình Thanh: “Huyện sẽ giao Phòng Kinh tế hạ tầng phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện tuyên truyền để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng phương tiện tàu thuyền vận chuyển, khai thác cát sỏi biết và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, thực hiện đăng ký, đăng kiểm. Sau một thời gian, sẽ giao Phòng Kinh tế hạ tầng tổ chức kiểm tra. Nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành, thì căn cứ quy định của pháp luật để xử lý…”.

Phần lớn tàu thuyền vận chuyển, khai thác cát trên sông Lam địa bàn huyện Thanh Chương đều không mang số hiệu, không đăng ký, đăng kiểm. Ảnh: NPV Trao đổi thêm về bài viết “Ngang nhiên "rút ruột" sông Lam”, ông Lê Đình Thanh, ngay sau khi có kết quả xử lý, trên tinh thần cầu thị, huyện Thanh Chương sẽ có văn bản phản hồi thông tin báo nêu gửi đến Báo Nghệ An. Đồng thời trao đổi thêm: “Trước những sự việc đã diễn ra, đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đã giao UBND xã Đại Đồng có báo cáo đánh giá về thái độ, trách nhiệm của Công an xã. Trên cơ sở báo cáo của UBND xã Đại Đồng, Phòng TN&MT sẽ tham mưu nội dung để lãnh đạo UBND huyện làm việc với lãnh đạo Công an huyện. Nếu thấy cần thiết, UBND huyện và Công an huyện sẽ có đề xuất phương án lên Công an tỉnh…”. Đứng trên tuyến đê đoạn qua xã Đại Đồng, quan sát rất rõ lòng sông Lam, cũng như các hoạt động trên sông. Ảnh: NPV Trong ngày 8/11/2021, chúng tôi đã ngược lên xã Đại Đồng để biết về hiện trạng sông Lam đoạn qua xã này. Từ trụ sở xã Đại Đồng, có đường nhựa xuyên qua làng Ích Long để lên tuyến đê sông Lam với chiều dài chỉ khoảng 1km. Còn tuyến đê sông Lam, đã cơ bản được thực hiện xây dựng hoàn thành với bề mặt đường khá rộng, được rải thảm bằng phẳng như đường đô thị. Đê sát với sông, đoạn xa nhất cũng chỉ khoảng vài trăm mét. Đi suốt chiều dài đê, đoạn qua xã Đại Đồng, quan sát rất rõ lòng sông Lam, cũng như các hoạt động trên sông. Thực tế này chỉ rõ, công tác quản lý tài nguyên cát sỏi trên sông Lam đoạn qua xã Đại Đồng là hết sức thuận lợi, dễ dàng.



Bởi vậy, để xảy ra tình trạng khai thác cát sỏi trái phép như trong ngày 1/11/2021, rõ ràng chính quyền xã Đại Đồng và các lực lượng liên quan ở xã này thiếu trách nhiệm. Việc UBND huyện Thanh Chương xem xét kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan ở xã Đại Đồng là thỏa đáng, cần thiết!