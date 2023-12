Vì sao chủ Facebook 'đình đám' ở Tây Nguyên bị bắt lần 2?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định đối tượng Trần Minh Lợi đã đăng 7 bài viết cùng 4 video trên trang Facebook cá nhân của mình có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của một chánh án huyện.

Ngày 2/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Minh Lợi (SN 1968, trú tại thôn 4, xã Eã Bhốk, huyện Cư Kuin) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại khoản 1 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2017. Các quyết định đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, Trần Minh Lợi đã sử dụng trang Facebook cá nhân của mình là “Trần Minh Lợi” đăng 7 bài viết, 4 video có nội dung thông tin liên quan đến việc tố cáo sai phạm của ông Lê Lợi (Chánh án TAND huyện Cư Kuin) trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7/2022. Qua xác minh, các bài viết, video này đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân ông Lê Lợi.

Những bài viết trên trang cá nhân của Trần Minh Lợi nói về ông Lê Lợi.

Trần Minh Lợi được cư dân mạng biết đến với chủ tài khoản Facebook Trần Minh Lợi, là đối tượng “đình đám” ở Tây Nguyên và được nhiều người phong cho chức danh “Người hùng” chống tham nhũng. Trên Facebook của mình, Lợi lấy khẩu hiệu “Chống tham nhũng không của riêng ai”, “Diệt giặc nội xâm”... Tuy nhiên, Lợi đã lợi dụng vào “cái mác” mà mình có để thực hiện hành vi phi pháp, trục lợi cá nhân.

Năm 2016, Lợi bị Cơ quan CSĐT Công tỉnh Đắk Nông bắt giữ về tội “Đưa hối lộ” vì liên quan đến một vụ án xảy ra trên địa bàn huyện Đắk Mil. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông xác định, Lợi còn liên quan đến một vụ án khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vào năm 2014 với cùng tội danh “Đưa hối lộ”.

Trần Minh Lợi bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ vào năm 2016.

Với tội danh trong 2 vụ án, Lợi bị TAND tỉnh Đắk Nông cũng như TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phạt 4 năm 6 tháng tù. Sau khi ra tù vào năm 2022, Lợi mở Công ty TNHH DV Tư vấn pháp lý Trần Minh Lợi TV đóng tại nhà của Lợi ở thôn 4, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, chuyên tư vấn cho người dân liên quan đến các vấn đề tranh chấp đất đai, tài sản, khiếu kiện, tố cáo cán bộ… với tư cách pháp nhân là Phó giám đốc công ty.