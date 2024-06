Kinh tế Vì sao dịch vụ xây nhà trọn gói trở thành xu hướng? Thay vì phải thuê nhiều đơn vị thực hiện, thì xu hướng hiện nay ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn một nhà thầu để xây nhà trọn gói cho gia đình mình.

Xây nhà trọn gói là hình thức thuê một công ty xây dựng phụ trách toàn bộ công việc từ thiết kế đến thi công hoàn thiện công trình. Những năm gần đây, dịch vụ này có mặt tại Nghệ An và đã được nhiều khách hàng lựa chọn bởi những ưu điểm "vàng"; vừa chuyên nghiệp, thuận tiện vừa tiết kiệm.

Người Nghệ ưa chuộng dịch vụ xây nhà chuyên nghiệp

Sau hơn 5 tháng từ khi ký hợp đồng xây dựng nhà trọn gói với Chi nhánh Công trình Viettel Nghệ An, gia đình ông Trình ở huyện Thanh Chương đã có căn nhà mơ ước của mình. Ông cùng các thành viên trong gia đình đều hài lòng và tâm đắc với lựa chọn dịch vụ xây dựng khá mới mẻ này.

Chi nhánh Công trình Viettel Nghệ An bàn giao nhà tới khách hàng ở nhiều địa phương trên toàn tỉnh. Ảnh: P.V

Ông Trình chia sẻ: Với gia đình tôi, quyết định xây nhà trọn gói là rất đúng đắn. Bởi khi sử dụng dịch vụ trọn gói, một đơn vị chịu trách nhiệm toàn bộ các công đoạn từ thiết kế, tới thi công, trang trí nội thất… Nhờ đó, gia đình tôi được tư vấn thiết kế ngôi nhà phù hợp với nhu cầu tài chính, không mất thời gian, công sức tìm kiếm các đơn vị tham gia xây dựng, lựa chọn vật liệu cũng như giám sát từng công đoạn, hạng mục, mà vẫn đảm bảo chất lượng, tiến độ, chi phí. Và quan trọng hơn là công tác bảo hành được quy về một đầu mối, không còn chuyện đổ lỗi do đơn vị thầu này, thầu khác.

Còn chị Tâm sử dụng dịch vụ xây nhà trọn gói thì rất hài lòng bởi quy trình xây dựng bài bản, thống nhất từ đầu; góp phần tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo tiến độ.

Chị Tâm cho biết: “Gia đình tôi xây nhà 3 tầng, trên diện tích 100 m2 mặt sàn. Chỉ 6 tháng thi công, gia đình tôi đã hoàn thiện căn nhà đẹp, khang trang kịp đón Tết 2024. Toàn bộ quá trình thiết kế, xây dựng được một đơn vị phụ trách, nên rất thuận lợi trong quá trình thi công, giảm chi phí phát sinh do sai lệch giữa thiết kế và thi công, đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình tới hơn 30% so với việc thuê nhiều đơn vị thi công”.

Công trình nhà ở của gia đình chị Tâm ở thành phố Vinh do Chi nhánh Công trình Viettel Nghệ An xây dựng trọn gói. Ảnh: P.V

Tuy nhiên, để xây dựng được ngôi nhà như ý, chủ nhà cần chọn được nhà thầu uy tín. Cùng với đó, ngay từ đầu, chủ nhà cùng với chủ thầu xây dựng cần thống nhất được bản thiết kế chi tiết công trình và quy định rõ chủng loại vật liệu thi công, hãng sản xuất. Đồng thời, để tránh rủi ro phát sinh, trong hợp đồng thi công cần phải có các điều khoản quy định rõ tiến độ, chất lượng và giá cả thi công công trình.

Để giúp giải quyết những nỗi lo lắng, vất vả của rất nhiều người, nhiều công ty xây dựng chuyên nghiệp đã đưa ra giải pháp xây nhà trọn gói. Đây là phương án được ưa chuộng, bởi dịch vụ này sẽ giúp xây dựng công trình an toàn, chất lượng và đảm bảo tiến độ, tối ưu được chi phí xây dựng và vận hành ngôi nhà; giúp quá trình xây dựng được bài bản, đúng thủ tục.

Lý do lựa chọn Công trình Viettel xây nhà từ A-Z

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, chuyên thi công xây dựng các công trình nhà ở dân dụng, dự án, khu đô thị, biệt thự, tòa nhà văn phòng, Chi nhánh Công trình Viettel Nghệ An - Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel đã triển khai hàng trăm công trình tại các huyện, thị từ thành phố, đồng bằng đến các vùng nông thôn, miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An; trong đó, có nhiều dự án, tiêu biểu như: Khu đô thị Nidico Thịnh Lợi, Handico Vinh Tân, Eco Central park, Aqua Pearl City Cửa Lò…

Một số dự án nổi bật do Chi nhánh Công trình Viettel Nghệ An thi công. Ảnh: P.V

Lý do ngày càng nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn dịch vụ “hot” xây nhà trọn gói của Chi nhánh Công trình Viettel Nghệ An bởi những ưu điểm vượt trội. Hiện tại, Viettel Construction cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ xây nhà trọn gói “3 chuẩn”: Chuẩn báo giá, chuẩn chất lượng, chuẩn tiến độ, điều khoản bảo hành, bảo dưỡng được quy định rõ trong hợp đồng.

Chất lượng công trình là yếu tố được Công trình Viettel Nghệ An đặc biệt đề cao và cũng chính là điểm mạnh làm nên thương hiệu của công ty trong thời gian qua.

Bởi hiện công ty sở hữu đội ngũ kiến trúc sư thiết kế chuyên môn cao, kỹ sư giàu kinh nghiệm trực tiếp chỉ đạo, quản lý và giám sát thi công; đảm bảo đúng thiết kế và chất lượng công trình, giảm thiểu phát sinh. 100% công trình có camera theo dõi. Đội ngũ kỹ sư giám sát trực tiếp và được kiểm soát chất lượng bởi nhân viên quản lý, từ đó, hạn chế các lỗi, rủi ro trong quá trình thi công.

Đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm của Chi nhánh Công trình Viettel Nghệ An. Ảnh: P.V

Thiết kế kiến trúc dự án được cá nhân hóa, lắng nghe nhu cầu của gia chủ các kiến trúc sư sẽ tạo ra một không gian sống lý tưởng. Các dự án Khu đô thị sẽ tạo nên những dấu ấn kiến trúc khác biệt. Còn với công trình nhà ở dân dụng, chủ nhân sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc bởi đúng gu thẩm mỹ, đáp ứng thói quen sinh hoạt của gia đình và phù hợp với ngân sách.

Kinh phí xây dựng luôn là vấn đề được các chủ đầu tư quan tâm. Thấu hiểu điều đó, đơn vị đặc biệt chú trọng các khâu, dự toán chính xác từ hồ sơ thiết kế, chi phí đầu tư nên đảm bảo không phát sinh chi phí dù thị trường biến động; không phải đóng thuế xây dựng; không mất chi phí phục vụ tổ thợ.

Vật liệu xây dựng được xem là “linh hồn” của ngôi nhà, quyết định đến chất lượng và tuổi thọ công trình. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, Viettel Construction sở hữu mạng lưới hợp tác rộng khắp với các đơn vị cung ứng vật tư uy tín trong ngành; đảm bảo nguồn vật liệu chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Công trình Viettel cam kết đúng tiến độ theo hợp đồng ký kết ban đầu, kèm theo điều khoản phạt nếu thi công chậm; trong khi nếu chủ đầu tư ký với tổ thợ ngoài sẽ khó xử lý vấn đề này.

Chế độ bảo hành, bảo dưỡng: Ngôi nhà là tài sản lớn trong đời mỗi người, do vậy, khi triển khai Hợp đồng xây nhà trọn gói khách hàng cần quan tâm điều khoản về bảo hành, bảo dưỡng sau khi bàn giao. Viettel Construction cam kết bảo hành theo hợp đồng, nếu xảy ra bất kỳ lỗi nào về chất lượng công trình, khách hàng liên hệ với hotline để được xử lý và khắc phục. Hợp tác xây dựng trọn gói với Công trình Viettel, khách hàng sẽ không gặp phải tình trạng khó giải quyết vấn đề bảo hành công trình như khi hợp tác cùng lúc với nhiều nhà thầu.

Công ty thực hiện nghiêm ngặt các quy định, quy chuẩn an toàn xây dựng trong thi công công trình, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề an toàn lao động. Khác với việc chủ nhà khi thuê thợ tự tổ chức thi công, lúc xảy ra mất an toàn thì chủ nhà phải chịu trách nhiệm.

Tổng Công ty Cổ phần công trình Viettel được vinh danh "TOP 10 nhà thầu xây dựng hạ tầng - công nghiệp năm 2024". Ảnh: P.V