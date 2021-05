Vì sao dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (thành phố Vinh) chậm tiến độ?

Vướng xác định nguồn gốc đất



Dự án được chia làm 3 gói/3 giai đoạn, trong đó khoảng 500m từ nghĩa trang dăm Mụ Nuôi, phường Hưng Dũng đến Trạm bơm hồ Điều hòa đã hoàn thành; đoạn 2 từ đường 35m đến xóm Phong Quang gần 2 km đã hoàn thành và đoạn 3 từ điểm cuối xóm Phong Quang xuống đường ven sông Lam gần 1 km đang thi công dang dở.

Tính đến trung tuần tháng 5, trong tổng số chiều dài đường là 6,5 km, gồm từ điểm đầu là đường Nguyễn Sỹ Sách cũ (khách sạn Mường Thanh Cửa Đông) đến đường ven sông Lam đoạn qua xã Hưng Hòa, đã phóng tuyến được 5 km và hoàn thành 50% khối lượng.

Đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài sẽ là trục không gian đô thị mới của TP. Vinh về phía Đông. Ảnh: Nguyễn Hải

Dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài có tổng dự toán đầu tư 249 tỷ đồng, trong đó phần xây lắp là 141 tỷ đồng, kinh phí đền bù GPMB là 70 tỷ đồng, còn lại là kinh phí khác. Hiện nay, các đoạn có mặt bằng, các nhà thầu đã thi công cơ bản, phần còn lại chưa đầy 2 km nhưng được xác định là phần khó nhất vì quá nhiều vướng mắc. Ông Nguyễn Ngọc Đức - Phó Giám đốc Trung tâm khai thác quỹ đất TP. Vinh

Theo đại diện Trung tâm khai thác và phát triển quỹ đất TP. Vinh, trong số gần 1.000 ngôi mộ phải di dời, thành phố đã di dời trên 300 ngôi mộ vô chủ về nghĩa trang Hưng Lộc, người dân tự di dời khoảng 200 ngôi, số còn lại khoảng 500 ngôi mộ tại nghĩa trang dăm Mụ Nuôi phường Hưng Dũng là khó di dời nhất.

Bên cạnh lý do liên quan đến văn hóa tâm linh của các dòng họ thì một khó khăn mới phát sinh là do quỹ đất thành phố dành cho nghĩa trang không còn và chủ trương của thành phố là không quy hoạch nghĩa trang mới nên hết, việc tìm đất để di dời các khu mộ vô cùng khó khăn.

Khoảng 300m đoạn nối giữa đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài từ phía Hưng Hòa lên Hồ Điều hòa chưa hoàn thành do vướng khu vực nghĩa trang. Ảnh: Nguyễn Hải Một cán bộ Tổ công tác giải phóng mặt bằng thành phố chia sẻ: Quy định hiện nay về bồi thường thu hồi đất không có quy định về tái định cư đất nghĩa trang; Nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí bốc cất, di dời mồ mả với mức bình quân khoảng 4 - 6 triệu đồng/ngôi mộ, trường hợp lăng mộ kiên cố thì cao hơn nhưng không quá 20 triệu đồng. Tuy nhiên, do giá đất nghĩa trang ngày càng hiếm nên việc vận động di dời gặp rất nhiều khó khăn. Đơn cử tại khu vực Cồn Vàng, xã Nghi Kim, nơi dự kiến vận động đưa các mộ từ dăm Mụ Nuôi (Hưng Dũng) giá mỗi khu mộ khoảng 10 triệu đồng và gần gấp đôi giá Nhà nước hỗ trợ nên dù phường và thành phố đối thoại, vận động nhưng nhiều hộ dân vẫn chưa đồng thuận di dời.





Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, ngoài vướng mắc 2 điểm có thể ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao lần 2 thì trên thực tế còn một số nguyên nhân khác phát sinh. Nguyên do là do khâu quản lý đất đai tại địa phương khá lỏng lẻo nên một số diện tích đất ruộng và ao cá mà đường dự án đi qua lâu nay cho các đoàn thể quản lý và HTX quản lý, sử dụng. Hồ sơ chưa thể hiện giao đất cho ai nên việc lập hồ sơ xác định nguồn gốc đất để đền bù, hỗ trợ rất khó khăn. Bên cạnh đó, để thông tuyến, đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài cần di dời 39 hộ dân, trong đó 34 hộ ở xóm Phong Quang và 5 hộ ở xóm Hòa Thái (Hưng Hòa). Hiện Ban quản lý dự án đầu tư TP. Vinh đang tích cực khảo sát thiết kế lập dự án để trình cấp có thẩm quyền xây dựng Khu tái định cư tại xóm Hòa Thái. Nếu mọi việc theo kế hoạch đề ra thì từ nay đến cuối năm sẽ có khu tái định cư mới.

Đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài thi công đến xóm Phong Quang, xã Hưng Hòa nhưng chưa di dời tái định cư 34 hộ dân được dân nên phải dừng lại. Ảnh: Nguyễn Hải

Quyết liệt vào cuộc tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ



Đại diện Công ty Tây An, đơn vị thi công cho biết: Công ty nhận thi công gần 2 km đường, GPMB sớm thì thi công chỉ trong vòng 6 tháng là xong nhưng do vướng nghĩa trang hoặc đất nông nghiệp chưa rõ nguồn gốc thì loay hoay mãi không làm được. Do không có mặt bằng nên từ tháng 10/2020 đến nay phải dừng lại và từ cuối tháng 4 mới tiếp tục triển khai khi có thêm mặt bằng.

Trong khi đó, đại diện Công ty Hoàng Sơn kiến nghị: Dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài là dự án giao thông trọng điểm của thành phố Vinh, để đảm bảo tiến độ, cùng với nỗ lực của nhà thầu, UBND thành phố Vinh, các sở ngành và UBND tỉnh phải vào cuộc chỉ đạo quyết liệt hơn thì việc giải phóng mặt bằng mới chạy được. Hiện đơn giá xây dựng đang biến động từng ngày, các nhà thầu đã ký hợp đồng trọn gói với tỉnh nên thi công chậm ngày nào thì nhà thầu thiệt ngày đó.

Từ thực tế hiện trường đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài hiện có nhiều công trình, theo khảo sát của các nhà thầu, để di dời phải mất từ 4-9 tháng; nếu chậm trễ thì rất khó để di dời, bàn giao mặt bằng sạch thi công trong 6 tháng tới và tạo điều kiện để hoàn thành công trình và bàn giao đường vào mốc 31/12/2021.