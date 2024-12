Vì sao dự án King Crown Infinity giữa trái tim Thủ Đức có khả năng sinh lời cao?

Dự án kỳ vọng trở thành công trình mang tính biểu tượng mới tại TP. Thủ Đức

Gần 4 năm kể từ ngày thành phố Thủ Đức được thành lập (9/12/2020), Thủ Đức đang vươn mình vào kỷ nguyên mới với tầm nhìn trở thành đô thị thông minh, là hạt nhân thúc đẩy cả vùng Đông Nam bộ phát triển.

Sau chừng ấy thời gian, Thủ Đức cũng đang ngày càng thay da, đổi thịt, từ cơ sở hạ tầng đến giao thông kết nối, và đón những nhà đầu tư uy tín “rót tiền” đầu tư. Hạ tầng giao thông thành phố Thủ Đức thời gian gần đây đang ngày càng được mở rộng, có tính liên kết vùng với Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ Quốc lộ 1, đến các tuyến đường vành đai được đẩy mạnh triển khai, tuyến metro kết nối các trường đại học, khu công nghệ cao vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng.

Đề án xây dựng, định hình trung tâm tài chính quốc tế tại Thủ Thiêm, TP. HCM cũng đang được gấp rút xây dựng, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều lợi ích cũng như cơ hội to lớn cho TP.HCM cũng như Việt Nam, là “mảnh đất lành” cho những đại bàng khắp thế giới bay về làm tổ.

Nhìn thấy những lợi thế rõ rệt nay, Thủ Đức đang trở thành điểm đến của những dự án chất lượng cao - điều mà Thủ Đức vẫn còn đang thiếu. Nhiều người vẫn chờ đợi một dự án mang tính biểu tượng cho thành phố mới Thủ Đức, ghi dấu cho chặng đường phát triển mới của thành phố trẻ và đầy sức sống này.

Giờ đây, ngay tại Thủ Đức, dự án King Crown Infinity của BCG Land đang được xây dựng ngày đêm. Đây là khu phức hợp chung cư và thương mại dịch vụ hạng sang với biểu tượng kiến trúc đương đại tọa lạc tại tuyến đường trung tâm TP Thủ Đức. Dự án được hứa hẹn mang đến một không gian sống độc đáo, nơi sự tinh tế và hài hoà với thiên nhiên được thể hiện qua từng chi tiết thiết kế và tiện nghi đẳng cấp. Dự án được quản lý bởi công ty Ascott International Management, Vietnam.

King Crown Infinity kỳ vọng trở thành công trình mang tính biểu tượng mới tại TP. Thủ Đức.

Dự án có tổng diện tích 12.652m2 với quy mô 2 block căn hộ. 30 tầng nổi và 5 tầng hầm. Khi hoàn thiện, King Crown Infinity cung cấp tiện nghi ngay ngưỡng cửa với hơn 25 tiện ích nội khu đạt chuẩn 5 sao, đem đến cho cư dân một cuộc sống hoàn hảo, tối ưu, thách thức mọi giới hạn như Hồ bơi, Pool bar, khu vui chơi trẻ em ngoài trời, nhà hàng, chiếu phim, đường chạy bộ chân mây, BBQ Garden, Hồ Jacuzzi.

Dự án này cũng là nơi khách hàng có thể sống hài hoà giữa cảnh quan và thương phố xanh trong nhà đầu tiên tại TP Thủ Đức, lấy cảm hứng từ sân bay Changi.

Với dự án King Crown Infinity, khách hàng có thể nhận ngay những tiện ích xung quanh khi nằm ở trung tâm của TP Thủ Đức, với cộng đồng cư dân đông đúc và hạ tầng đầy đủ. Chỉ mất 5-10 phút, từ King Crown Infinity cư dân có thể dễ dàng tiếp cận với các tiện ích hàng đầu trong khu vực như Giga Mall Thủ Đức, TTTM Vincom Thủ Đức, Trung tâm Tài chính Thủ Thiêm, hệ thống trường Đại học quốc gia TP.HCM, chợ truyền thống…

Tiềm năng tăng giá cao và lợi nhuận ổn định

King Crown Infinity sở hữu tọa độ kim cương ngay trục đường huyết mạch tại trung tâm TP Thủ Đức, là tâm điểm của sự kết nối hoàn mỹ để hình thành một cộng đồng hạt nhân ưu tú. Nổi bật nhất là vị trí chỉ cách ga metro số 1 khoảng 500m, giúp cư dân tương lai kết nối nhanh chóng với trung tâm TP.HCM chỉ trong vòng 15 phút. Dự án này còn nằm gần các trục đường lớn và sân bay Tân Sơn Nhất thuận tiện cho việc di chuyển đến các tỉnh thành lân cận.

Kinh nghiệm trong nước và quốc tế cho thấy, các dự án bất động sản gần metro thường có khả năng sinh lời rất cao. Điều này cũng thể hiện trong một nghiên cứu vừa được Savills công bố.

Theo Savills, dữ liệu quá khứ cho thấy giá bán và giá cho thuê bất động sản xung quanh các nhà ga metro sẽ hưởng mức giá tốt hơn so với các vị trí khác.

Tại Singapore, người dân sẵn lòng chấp nhận giá căn hộ trong phạm vi 400m với nhà ga tuyến Circle Line chênh khoảng 15% so với ngoài phạm vi trên khi tuyến này đi vào hoạt động năm 2012. Tại Kuala Lumpur, giá căn hộ trung bình (2017-2018) trong bán kính 800m so với các ga tàu cao hơn 30% so với mức bình quân toàn thành phố. Ở Bangkok, giá bất động sản gần các tuyến metro sẽ tăng thêm từ 7%-21% tùy theo khoảng cách đến nhà ga.

Tại TP.HCM, giá căn hộ dọc theo tuyến metro liên tục gia tăng từ thời điểm mở bán với mức tăng trung bình từ 35%-70% tùy thuộc vào vị trí, cá biệt có dự án gấp đôi trong giai đoạn 2015-2023. Đơn cử, Savills ghi nhận căn hộ Masteri Thảo Điền nằm sát tuyến metro kết nối từ trung tâm đến TP Thủ Đức, mở bán từ cuối năm 2014, năm 2015 có giá từ 35-39 triệu đồng/m2 thì đến hiện nay (Quý 2/2024) đã đạt giá thứ cấp dao động từ 69-75 triệu đồng/m2.

Tại Hà Nội, giá trung bình các căn hộ tại quận Cầu Giấy cho các phân khúc trong bán kính 500m so với các nhà ga tuyến metro Cầu Giấy - Nhổn tăng trên 40% trong vòng 1 năm từ Quý 3/2023 so với Quý 3/2024.

“Chúng tôi cũng kiểm tra dữ liệu tăng giá ở các khu vực nằm xa tuyến metro này thì mức giá căn hộ tại thị trường do nguồn cung thiếu hụt cũng đẩy mức giá tăng bình quân khoảng 25%-35% tùy vị trí. Điều đó, cho thấy rằng lợi thế của nhà ga metro cũng đã tác động khiến cho giá bất động sản xung quanh tăng cao hơn 5%-15% so với mức tăng giá chung”, Savills nhận xét.

Nhìn chung, theo nghiên cứu của Savills, tuyến metro sẽ góp phần làm tăng giá trị của bất động sản dọc lộ trình của nó.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, những dự án bất động sản có khối đế thương mại ở dưới vẫn được các chuyên gia bất động sản đánh giá là những dự án có khả năng khai thác, lấp đầy và sinh lợi rất cao. Khi dự án nói chung và khối đế thương mại nói riêng được vận hành bài bản, chuyên nghiệp bởi đơn vị uy tín hàng đầu thế giới thì dự án sẽ có được tốc độ tăng giá rất cao.

Đây chính là những sức hút khiến King Crown Infinity trở thành “địa chỉ” được nhiều nhà đầu tư quan tâm và chờ đợi đến ngày được sở hữu căn hộ đẳng cấp độc nhất tại thành phố Thủ Đức.