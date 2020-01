Vì sao HLV Park Hang-seo giữ Đình Trọng?; Công Phượng ra mắt CLB mới

Lý do HLV Park Hang-seo giữ Đình Trọng

Theo tìm hiểu, HLV Park đã có lúc không hài lòng với quá trình chữa trị chấn thương của Đình Trọng. Trung vệ CLB Hà Nội bị chấn thương nặng trong trận đấu với HAGL ở V-League 2019, phải sang Hàn Quốc phẫu thuật. Nguồn tin thân cận với ông Park nói rằng, trong giai đoạn chữa trị, Đình Trọng bị đánh giá không tập trung và không cố gắng. Cộng với việc Đình Trọng nghỉ thi đấu dài ngày, ông Park đã khá phân vân với trường hợp của anh.

Việc được giữ lại tham dự VCK U23 châu Á 2020 sẽ là cơ hội để Đình Trọng lấy lại phong độ cũng như vị trí của mình ở các ĐTQG. Đây không hề là mục tiêu dễ dàng khi trong tay ông Park, các hậu vệ như Tấn Sinh, Thành Chung hay Đức Chiến đều cho thấy sự tiến bộ và đang thi đấu ổn định.

Công Phượng ra mắt CLB TP.HCM

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chính thức trở thành người của CLB TP.HCM sau lễ ra mắt diễn ra tại trụ sở đội bóng này hôm qua (6/1).

Công Phượng về nước ngay ngày đầu năm mới (ngày 1/1), sau khi hoàn tất các thủ tục để chia tay CLB Sint Truiden của Bỉ. Một tuần qua, anh dành thời gian nghỉ ngơi và gặp gỡ người thân, bạn bè. Sau buổi lễ ra mắt, Công Phượng dự kiến sẽ bắt đầu tập luyện cùng các đồng đội mới từ hôm nay, ngày 7/1.

HLV U23 Jordan đánh giá cao U23 Việt Nam

Ít giờ sau khi U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Buriram, U23 Jordan, đối thủ thứ 2 của thầy trò HLV Park Hang-seo tại bảng D, đã có buổi tập kế tiếp trên cùng một mặt sân. Chia sẻ với báo giới, HLV trưởng Ahmed Abu Ismail của U23 Jordan đánh giá rất cao đối thủ Việt Nam.

Ông Ahmed Abu Ismail khẳng định: “Tôi thấy U23 Việt Nam là đội bóng rất mạnh ở cả 3 tuyến, tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ, đặc biệt là tuyến giữa. Đây là khu vực tập trung nhiều cầu thủ đa năng, kỹ thuật và chắc chắn”.

HLV Ahmed Abu Ismail của U23 Jordan đánh giá cao Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến. Ông Ismail nói: “Tôi biết đội tuyển quốc gia Jordan từng thua Việt Nam. Tôi từng là HLV U19, U23 những năm trước mà. Tôi cũng biết U19 Jordan từng thắng U19 Việt Nam năm 2018. Việt Nam những năm gần đây có nhiều cầu thủ chất lượng. Các bạn đang cho thấy một kế hoạch rõ ràng của bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ U23 Việt Nam sắp tới cũng rất mạnh”.

AFC nhận định trận mở màn của U23 Việt Nam lọt top đáng xem nhất

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây đưa ra đánh giá về 5 trận mở màn đáng xem nhất tại VCK U23 châu Á 2020, trong đó có Việt Nam.

Ngoài trận Việt Nam vs UAE thì 4 cặp đấu khác được AFC liệt kê là: Thái Lan vs Bahrain; Trung Quốc vs Uzbekistan; Qatar vs Nhật Bản; Uzbekistan vs Hàn Quốc.