Vì sao Nghệ An là địa phương có tỷ lệ tiêm vắc-xin Covid-19 chậm nhất?

Chiều 19/9, ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa có quyết định phân bổ cho Nghệ An 200.000 liều vắc-xin Vero Cell (Sinopharm), nâng tổng số vắc-xin phân bổ cho Nghệ An lên 652.000 liều.

Đây là lần đầu tiên, Nghệ An được phân bổ loại vắc-xin Sinopharm. Mặc dù đã có quyết định phân bổ, tuy nhiên theo ông Tuệ, dự kiến phải đến cuối tuần sau, số vắc-xin này mới về tới Nghệ An.

Một người đàn ông ở Nghệ An tiêm vắc-xin AstraZeneca. Ảnh: Tiến Hùng Trước đó, Nghệ An đã nhận được 452.000 liều vắc-xin, trong đó có 11.700 liều Pfizer, số còn lại là AstraZeneca. Hiện tại, Nghệ An đã tiêm được hơn 311.000 liều.



Theo Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, Nghệ An nhiều ngày nay luôn nằm trong nhóm địa phương có tỷ lệ tiêm thấp nhất. (Tính theo số mũi tiêm/ số vắc xin phân bổ theo quyết định). Chiều 19/9, theo tính toán của Cổng thông tin tiêm chủng thì Nghệ An chỉ mới "giải ngân" được hơn 68% vắc-xin đã được phân bổ, đứng thứ 2 từ dưới lên, chỉ hơn Hà Tĩnh với tỷ lệ "giải ngân" là hơn 67%.

Tuy nhiên, theo ông Trần Minh Tuệ, những tính toán này đã khiến dư luận hiểu nhầm Nghệ An triển khai tiêm vắc-xin chậm. Trong khi, tiến độ tiêm trên thực tế vẫn đúng với kế hoạch, không hề chậm trễ.