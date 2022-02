Vì sao người lao động Công ty TNHH Viet Glory chưa chấp thuận đi làm trở lại?

Như tin đã đưa, chiều 7/2/2022, tại Công ty TNHH Viet Glory xảy ra sự việc ngừng việc tập thể với sự tham gia của gần 2.500 công nhân với nội dung yêu cầu quyền lợi. Các ban, ngành của huyện Diễn Châu gồm UBND; Liên đoàn Lao động; Phòng LĐ-TB&XH; Công an huyện; UBND, Công an xã Diễn Trường và Phòng Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt để tham gia giải quyết.