Kinh tế Vì sao nguồn cung căn hộ cao cấp tại Nghệ An ngày càng nhỏ giọt? Căn hộ chung cư tại Nghệ An là phân khúc được quan tâm hàng đầu do nhu cầu ở thực của người dân là rất lớn, đặc biệt là phân khúc căn hộ cao cấp. Dẫu vậy, mức giá tăng nhanh và tình trạng khan hiếm nguồn cung là bài toán chưa có lời giải cho thị trường trong năm nay.

“Biệt thự trên cao” Seaview Residences mới được nhà sáng lập Ecopark ra mắt. Ảnh: M.P

Khan hiếm nguồn cung căn hộ mới

Thị trường bất động sản Nghệ An những năm gần đây đối diện với thực trạng lệch pha cung - cầu ở nhiều phân khúc, đặc biệt là căn hộ chung cư cao cấp. Thực tế khan hiếm nguồn cung căn hộ chung cư cao cấp cũng khiến giá bán dòng sản phẩm này ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp ngày càng gia tăng.

Qua khảo sát, thời điểm năm 2021, giá chung cư trên địa bàn thành phố Vinh chỉ từ 12 - 14 triệu đồng/m2, thì đến thì đến cuối năm 2022 – 2023 căn hộ chung cư bất ngờ tăng giá và tăng đột biến vào đầu năm 2024. Đối với chung cư bình dân có giá từ 15 - 22 triệu đồng/m2, chung cư cao cấp từ 20 - 35 triệu đồng/m2 nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu người dân.

Một chung cư trên đường Phan Bội Châu. Ảnh: TL P.V

Đặc biệt, nguồn cung chung cư cao cấp tại trung tâm thành phố Vinh hiện tại cũng rất khan hiếm, khi chỉ có 3 - 5 dự án với lượng sản phẩm được bán ra không nhiều, khiến các tầng lớp chuyên gia, cán bộ, công chức, kinh doanh… rất khó sở hữu.

Cụ thể, giá các căn chung cư cao cấp trên đường Quang Trung từ 21-22 triệu đồng/m2 thời điểm năm 2021, đến thời điểm này đã tăng lên hơn 30 triệu đồng/m2. Tương tự, một dự án chung cư ở đường Phan Bội Châu, thành phố Vinh đã xây dựng xong phần thô, đang trong quá trình hoàn thiện nhưng khách đã đặt chỗ hết, với mức giá trên 20 triệu đồng/m2.

Các căn hộ ở phân khúc trung bình như Handico 30 (đường Lê Nin); khu chung cư Nam Nguyễn Sỹ Sách (phường Hưng Dũng); các tòa chung cư ở Tecco Green View (khối 2 phường Lê Lợi) hay ở các tòa chung cư (phường Trường Thi, phường Bến Thủy)… trước đây giá chỉ 10-12 triệu đồng/m2 thì nay được mua bán lại với mức giá từ 16-22 triệu đồng/m2…

Nhiều chuyên gia, chủ hộ kinh doanh mong sở hữu căn hộ chung cư cao cấp. Ảnh: M.P

Anh Nguyễn Huy Hoàng (trú tại thành phố Vinh) cho hay, hiện gia đình anh muốn mua cho con một căn hộ chung cư, nhưng tìm mãi cũng chỉ có các căn hộ được mua đi bán lại qua nhiều chủ.

“Hầu hết các dự án đang xây dựng cũng không còn căn hộ, vì đã được đặt cọc hoặc mua đi bán lại qua nhiều chủ nên đã đẩy giá lên cao, do vậy, đến nay tôi vẫn chưa tìm được căn hộ ưng ý và vừa túi tiền”, anh Hoàng nói.

Vì sao khan hiếm?

Theo cán bộ Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng Nghệ An), tình trạng bất động sản căn hộ khan hiếm và tăng giá thì không chỉ diễn ra ở Nghệ An mà hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước. Tính đến nay, ở Nghệ An có khoảng 94 dự án xây dựng chung cư và cung ứng ra thị trường khoảng 17.000 căn hộ, tuy nhiên, “cầu” nhiều hơn “cung” dẫn đến tình trạng đẩy giá do mua đi bán lại.

Nhằm giữ gìn bộ mặt kiến trúc cảnh quan đô thị, giảm tải áp lực lên nội thành trong tương lai và đảm bảo về PCCC, thời gian tới tỉnh sẽ không chấp thuận chủ trương đầu tư mới cho các dự án chung cư tại thành phố Vinh. Hiện hầu hết dự án đang triển khai xây dựng là từ các dự án chung cư cũ được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng những năm trước đây.

Thị trường Vinh (Nghệ An) thiếu nguồn cung căn hộ chung cư, đặc biệt là chung cư cao cấp. Ảnh: TL P.V

Trong khi đó, TS. Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, việc khan hiếm phân khúc căn hộ là tình trạng chung trên cả nước. Hầu như các dự án xây dựng chung cư đang bị “vướng” về các thủ tục pháp lý, tỷ lệ bị “vướng” về pháp lý lên đến 70%. Việc bị “vướng” về thủ tục khiến các dự án không thể triển khai được.

Theo ông Đính, để có thể thực hiện được một dự án căn hộ chung cư đòi hỏi nhà đầu tư phải đảm bảo rất nhiều thủ tục như: thuê đất, thiết kế bản vẽ, PCCC... đòi hỏi phải có thời gian để chủ đầu tư hoàn thiện.

Hiện tại, nhu cầu của thị trường rất lớn nhưng nguồn cung lại không theo kịp. Điều này khiến giá nhà chung cư bị đội lên. “Những dự án nhà ở chung cư thường nhắm vào phân khúc thuộc các tầng lớp có thu nhập trung bình và trung bình khá, chưa có khả năng mua đất nền, mà tầng lớp này trong xã hội thì rất nhiều”, ông Đính nói và dự báo, việc không đảm bảo nguồn cung nhà ở chung cư sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới, nhất là khi từ ngày 1/8/2024, Bộ Xây dựng tiếp tục “siết” các thủ tục pháp lý.

“Dự kiến trong khoảng năm 2025 thị trường nhà ở chung cư mới bắt đầu có sự giảm nhiệt, đáp ứng nhu cầu của thị trường”, ông Đính nhận định.

Review Residences “giải cơn khát” căn hộ cao cấp của người dân thành Vinh

Thực tế “khát” căn hộ cao cấp tại thành phố Vinh đã khiến sự ra mắt của Dự án Seaview Residences của nhà sáng lập Ecopark mới đây nhận được sự quan tâm của thị trường.

Seaview Residences dễ dàng kết nối với đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài và đường ven sông Lam. Ảnh: M.P

Được xây trên diện tích đất 13.500 m2 tại phía Đông Bắc của khu đô thị Eco Central Park (gần 200 ha, tại TP. Vinh), Seaview Residences gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng, xung quanh là 6.000 m2 cảnh quan cây xanh, 2.000 m2 tiện ích cao cấp chuẩn resort nghỉ dưỡng, như bể bơi điện phân muối nằm trong khuôn viên rộng 500 m2, phòng gym, không gian tập luyện thể dục, thể thao, cùng hơn 20 hạng mục tiện ích được đầu tư chỉn chu.

Tầm view vô giá của Seaview Residences. Ảnh: M.P

Điểm đặc biệt đắt giá của Seaview Residences là 100% căn hộ đón gió biển, 80% căn hộ view sông Lam hoặc Biển Đông. Tầm view vĩnh cửu này vừa là niềm tự hào của cư dân đồng thời là tiềm năng tăng giá không giới hạn.

Phòng khách của “biệt thự trên cao” Seaview Residences. Ảnh: M.P

“ Thêm một điểm cộng dành cho Seaview Residences là thiết kế tối ưu trải nghiệm sống của cư dân. Cụ thể, chỉ có 13- 14 căn hộ trong một tầng nhưng có tới 6 thang máy, 4 mặt thoáng hành lang, chiều rộng hành lang lên đến 1,7m, cùng 100% các phòng chức năng đón trọn ánh sáng tự nhiên, mang khí tươi từ biển và sông tràn vào nhà. Toàn bộ sảnh chờ thang máy có điều hòa 2 chiều: mùa Hè mát mẻ, mùa Đông ấm áp, phù hợp với thời tiết khắc nghiệt ở miền Trung.

Phòng ngủ tái tạo năng lượng. Ảnh: M.P

Seaview Residences đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng với căn hộ studio, 1-2 phòng ngủ, đặc biệt, những căn hộ 3 phòng ngủ được ví như “biệt thự trên cao” khi sở hữu 3 mặt thoáng, tầm view 270 độ, 100% view đều là sông Lam hoặc Biển Đông, ban công rộng tới 6m đã tạo sức hút cực kỳ lớn cho cả người có nhu cầu ở thực lẫn nhà đầu tư.