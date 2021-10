Vì sao nhiều tiểu thương TP Vinh vẫn đóng cửa hàng dù chợ đã hoạt động trở lại?

Dạo quanh các khu chợ trên địa bàn TP. Vinh , không khó để nhận ra nhiều ki-ốt, cửa hàng vẫn "cửa đóng, then cài" dù chợ đã được mở cửa trở lại được một thời gian.

Liên hệ với số điện thoại gắn trên một ki-ốt đã đóng cửa, P.V gặp chị Vinh, tiểu thương chợ Ga, khi được hỏi lý do vì sao chưa mở cửa kinh doanh trở lại, chị Vinh thở dài: "Từ thời điểm thành phố đóng cửa chợ vào tháng 8 vừa qua là tôi cũng dọn hàng về luôn. Bây giờ mở ra sẽ tốn rất nhiều khoản về thuê ki-ốt, tiền thuế, tiền điện... mà không có khách thì lấy gì để trang trải. Do đó, tôi đã đóng cửa hàng, ghim số điện thoại ở đó, ai cần thì tôi sẽ ship hàng chứ không bán trực tiếp".

Đó cũng là tình trạng của hàng trăm tiểu thương tại chợ Ga Vinh thời điểm này. Ông Lê Vĩnh Hùng - Trưởng BQL chợ Ga Vinh cho biết: Theo thống kê sơ bộ hiện chỉ có khoảng 350/600 tiểu thương quay lại chợ để buôn bán, số còn lại vẫn tạm nghỉ. Lý do là lượng khách đến chợ bị sụt giảm mạnh do dịch bệnh khiến việc buôn bán gặp nhiều khó khăn, thua lỗ. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của bán hàng online cũng như tình trạng bán hàng tràn lan trên các tuyến đường, vỉa hè cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh của chợ truyền thống".

Hơn 20 năm gắn bó với chợ Quán Lau, chị Lê Thị Mảnh cũng đành ngậm ngùi đóng cửa ki-ốt, treo biển thông báo chuyển cửa hàng ra đường Nguyễn Trung Ngạn vào giữa tháng 10 vừa qua. Chị Mảnh chia sẻ: "Mình kinh doanh tại chợ từ những ngày đầu thành lập chợ, nên việc nghỉ kinh doanh tại chợ là một trong những quyết định rất khó khăn nhưng bắt buộc phải làm để duy trì công việc. Chợ vắng khách do dịch bệnh đã đành, chợ hiện đã xuống cấp trầm trọng, ngày nắng thì oi bức, ngày mưa thì dột, nước chảy lênh láng làm hàng hóa bị ẩm mốc, hư hỏng, trong khi đó việc nâng cấp chợ vẫn chưa được triển khai, do đó, mình phải rời đi để đảm bảo an toàn...".