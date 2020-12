Vì sao ông Park gọi Văn Quyết, Tuấn Tài, Tấn Trường trở lại ĐT Việt Nam? CLB Sài Gòn ký hợp đồng với cựu tuyển thủ Nhật Bản

Solskjaer có thể bay ghế nếu MU bị loại ở Champions League

Công việc của HLV người Na Uy vẫn an toàn sau khi MU để thua PSG 1-3 tại Old Trafford, lượt trận thứ 5. Tuy nhiên, theo On The Ball, tình hình có thể thay đổi nếu Quỷ đỏ thất bại ở 2 trận đấu tới.