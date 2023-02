Vì sao Oscar 2023 bị khán giả chỉ trích?

Cho đến hiện tại, ban tổ chức Oscar 2023 vẫn đang hứng chịu nguồn cơn chỉ trích từ khán giả do họ cho rằng có sự thiếu công bằng trong các đề cử.

Cho đến hiện tại, câu chuyện về các đề cử Oscar 2023 vẫn vấp phải những tranh cãi từ phía khán giả. Theo truyền thông quốc tế, nguyên nhân chính dẫn đến ồn ào này vì một số đề cử của Oscar năm nay bị khán giả đánh giá không xứng đáng.

Thậm chí, nhiều người cho rằng một số cái tên nổi bật xứng đáng được vào top đề cử thì ban tổ chức lại gạt đi.

Cụ thể, đề cử dành cho nữ diễn viên người Anh Andrea Riseborough; hạng mục đạo diễn vắng đề cử cho nữ, thiếu sự đa dạng – thiếu các đề cử dành cho diễn viên da màu...

Với đề cử dành cho Andrea Riseborough là Nữ chính xuất sắc, cho vai diễn trong phim độc lập To Leslie. Sau khi bị khán giả chỉ trích và cho rằng nữ diễn viên có vai diễn không quá ấn tượng, không đủ tầm để được đề cử, trong khi nhiều cái tên khác xứng đáng hơn thì đến hiện tại, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh vẫn không huỷ kết quả.

Được biết, Andrea Riseborough vào vai người mẹ đơn thân, nghiện rượu trong To Leslie. Bộ phim không quá thu hút khiến dư luận đặt ra nghi ngờ rằng ban tổ chức đang ưu ái cho Andrea Riseborough.

Andrea Riseborough được đề cử cùng với Cate Blanchett (phim Tár), Ana de Armas (Blonde), Michelle Williams (The Fabelmans) và Dương Tử Quỳnh (Everything Everywhere All at Once). Bảng đề cử này được cho là thiếu sót nữ diễn viên Danielle Deadwyler của phim Till, Viola Davis của The Woman King...

Ở một tranh cãi khác đến từ đạo diễn James Cameron. Cụ thể, người cầm trịch của loạt bom tấn tỉ đô bất ngờ mất hút khỏi đề cử "Đạo diễn xuất sắc".

Trước đó, phim điện ảnh Avatar 2 của đạo diễn James Cameron đã vượt mốc 2 tỉ USD doanh thu toàn cầu cách đây không lâu. Thành tích này giúp James Cameron trở thành đạo diễn đầu tiên trong lịch sử có 3 phim vượt 2 tỷ USD doanh thu, trước đó là Avatar (2009) và Titanic.

Nhiều khán giả và giới chuyên môn bày tỏ sự bất ngờ trước thông tin này. Cụ thể, trên các diễn đàn phim ảnh, khán giả thể hiện sự bức xúc và cho rằng đạo diễn James Cameron xứng đáng có tên trong đề cử nói trên bởi năm 2022, không có quá nhiều tác phẩm nổi bật. Trong khi đó, số phim đạt trên 2 tỷ USD doanh thu cũng đếm trên đầu ngón tay.

Ngoài ra, sự xuất hiện của Ana de Armas trong hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất khiến không ít khán giả bất ngờ. Nghịch lý ở chỗ, trong khi Ana de Armas được đề cử Oscar, bộ phim “Blonde" do cô đóng vai chính lại thống trị đề cử Mâm Xôi Vàng - giải thưởng gọi tên những bộ phim, diễn viên tệ nhất năm.

“Blonde” - bộ phim hư cấu về huyền thoại quá cố Marilyn Monroe do Andrew Dominik làm đạo diễn - dẫn đầu với 8 đề cử Mâm Xôi Vàng 2023, gồm: Phim tệ nhất, Bản làm lại tệ nhất, Nam diễn viên phụ tệ nhất (2 người), Cặp đôi tệ nhất màn ảnh (2 người), Đạo diễn tệ nhất, Kịch bản tệ nhất.

Khi ra mắt, “Blonde” đã bị giới phê bình và khán giả chỉ trích là bộ phim xuyên tạc cuộc đời và hạ nhục huyền thoại Marilyn Monroe.

Lễ trao giải Oscar 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 12/3.