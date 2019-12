Vì sao thịt lợn đông lạnh khó tiêu thụ?

Sản lượng thịt lợn cả năm 2019 ước đạt khoảng 3,3 triệu tấn, giảm 13,5% so với năm 2018 (bao gồm giảm khoảng 9% do thiệt hại bị bệnh dịch tả lợn châu Phi và gián tiếp do chưa tái đàn). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai 3 giải pháp để giải quyết tình trạng thiếu thịt lợn, ổn định sản xuất chăn nuôi.