Suy ngẫm Vì Trang xứng đáng... Điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang được công nhận là thương binh (hoặc như thương binh) sẽ là nguồn cảm hứng trong toàn hệ thống ngành Y tế cả nước, giúp họ nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tận hiến vì sức khỏe nhân dân; và lan tỏa được tinh thần dám đấu tranh với cái xấu, cái ác trong toàn xã hội.

Nhật Lân • 2/11/2025

Đọc dòng thông tin trên báo chí, mạng xã hội Facebook về sự việc tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, tôi rất thích ứng xử của Sở Y tế. Khi người đứng đầu của sở này cho biết, sẽ giao các phòng chức năng nghiên cứu thủ tục, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đề nghị công nhận thương binh cho điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang - một trong những nữ nhân viên y tế đã có hành động dũng cảm, bị kẻ thủ ác truy sát gây thương tích đến mức an nguy tới tính mạng.

Lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt, khống chế và bắt giữ đối tượng cố ý gây thương tích nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Sở dĩ thích, bởi ngay từ khi đọc những dòng tin đầu về sự việc trên báo chí, tôi đã thử đặt mình trong bối cảnh của các nữ nhân viên y tế, rồi tự hỏi liệu mình có dám đối diện với kẻ thủ ác, có những hành động tương tự như họ? Và rồi nhanh chóng nhận ra, tôi không đủ can đảm. Chính vì thế, thấy hành động của các nữ nhân viên y tế, là hành động quên thân cứu người của những anh hùng, xứng đáng với mọi hình thức khen thưởng.

Và thích còn vì bởi qua đó cho thấy, Sở Y tế đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý trực tiếp. Đã thực sự quan tâm đến tương lai của điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang. Với những thương tích phải mang trên mình, hẳn sau khi bình phục, Nguyễn Thùy Trang vẫn sẽ gặp khó khăn, hạn chế trong công tác, cần thiết phải có sự hỗ trợ về tinh thần, vật chất mang tính ổn định, lâu dài. Ở đây, là đề nghị công nhận thương binh, để Nguyễn Thùy Trang được hưởng chế độ ưu đãi của thương binh!

Lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo công tác cứu chữa nhân viên y tế bị tấn công.

Về vấn đề này, đã có một số trao đổi trái chiều sau khi báo chí, mạng xã hội Facebook truyền tải thông tin. Vì cho rằng, việc đề nghị xem xét, công nhận thương binh có vẻ như hơi thái quá; hoặc thương binh chỉ dành cho người tham gia lực lượng vũ trang như quân đội, công an...

Quả thật, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 19/12/2020) quy định rõ tiêu chuẩn công nhận thương binh. Mà theo đó, việc xem xét công nhận là thương binh, cấp “Giấy chứng nhận thương binh” và “Huy hiệu thương binh” là dành cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên.

Phẫu thuật cứu sống nhân viên y tế bị tấn công, truy sát. Đoàn công tác của Bộ Y tế thăm hỏi, tặng quà cho điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang. Thứ trưởng Bộ Y tế trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang. Thứ trưởng Bộ Y tế trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài.

Tuy nhiên, xin lưu ý là cũng tại Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, còn quy định rất rõ việc xem xét công nhận người không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân được hưởng chính sách như thương binh và cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” (Khoản 2, Điều 23, Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 19/12/2020). Điều kiện cụ thể, là người bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên vì đã có hành động “đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội”. Những người đáp ứng những điều kiện như vậy, sẽ được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét công nhận là người hưởng chính sách như thương binh và cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh”.

Hành động quên thân cứu trẻ sơ sinh của các nữ nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, rõ ràng là hành động “đặc biệt dũng cảm, và là những tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội”. Riêng với điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang, khi cùng các đồng nghiệp cứu trẻ sơ sinh đã bị kẻ thủ ác truy sát, đâm 11 mũi dao dẫn đến thương tích nặng nề. Vì vậy, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang rất xứng đáng được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét công nhận là người hưởng chính sách như thương binh.

Quyết định tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 4 điều dưỡng thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Hơn nữa, nhìn ở góc độ khác, sẽ thấy việc xem xét, công nhận không hoàn toàn chỉ vì cá nhân điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang. Bởi tôi tin khi điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang được công nhận là thương binh (hoặc như thương binh), sẽ là nguồn cảm hứng trong toàn hệ thống ngành Y tế cả nước, giúp họ nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tận hiến vì sức khỏe nhân dân; và lan tỏa được tinh thần dám đấu tranh với cái xấu, cái ác trong toàn xã hội.

Bởi vậy, đây là việc nên làm, cần thiết phải làm!