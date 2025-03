Kinh tế Vicem Hoàng Mai: Phát triển các dự án quan trọng trong lĩnh vực sản xuất xi măng Trở thành một trung tâm sản xuất có đủ sức mạnh về quy mô, áp dụng công nghệ hiện đại, khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, là mục tiêu của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai đang hướng tới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Xi măng Vicem Việt Nam tại lễ khởi công dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện Nhà máy Xi măng Hoàng Mai. Ảnh TL: Thành Duy

Khai thác hiệu quả dây chuyền sản xuất

Nhà máy sản xuất xi măng Vicem Hoàng Mai được đầu tư công nghệ FCB Pháp và lò nung có năng suất thiết kế 4.000 tấn clinker/ngày. Đây là hệ thống lò nung phương pháp khô, tháp trao đổi nhiệt 5 tầng… được Vicem Hoàng Mai vận hành, khai thác hiệu quả.

Nhà máy sản xuất xi măng Vicem Hoàng Mai. Ảnh: TLPV

Để đạt được kết quả đó, ngoài duy trì sửa chữa các công đoạn theo đúng kế hoạch, thời gian qua, công ty đã thực hiện nhiều chương trình đổi mới sáng tạo, cải tiến thiết bị và sửa chữa nút thắt như: Thay thế 4 cyclone C1 bằng cyclone thế hệ mới để nâng cao hiệu suất lắng, giảm sụt áp hệ thống; thay thế toàn bộ ghi 1 từ kiểu BMH sang kiểu ghi thế hệ mới IKN để nâng cao hiệu suất thu hồi nhiệt và cải thiện chất lượng clinker, cải tạo Calciner Off - Line kiểu downdraft của FCB sang dạng In - Line; cải tạo Kilnhood để thay đổi vị trí thu hồi nhiệt gió 3.

Đã cải tạo một số thiết bị phụ trợ kèm theo như phần ống gió 3 kết nối với Kilnhood; phần buồng khói đấu nối với Calciner mới. Hệ thống lò nung sau cải tạo đã sử dụng hiệu quả các chủng loại than có phẩm cấp thấp, giảm tiêu hao than sau sửa chữa, cải tạo xuống mức dưới 800 kcal/kg clinker. Năng suất lò nung đạt 4.500 tấn/ngày, tiêu hao điện < 29,5kWh/tấn clinker.

Công ty sử dụng hiệu quả các nguồn phụ gia và thạch cao nhân tạo cho các chủng loại xi măng, đặc biệt các nguồn phụ gia có hoạt tính cao, có nguồn gốc là các chất thải của các ngành công nghiệp khác như: Xỉ hoạt tính, xỉ lò cao, thạch cao nhân tạo… để tăng hiệu quả cho công ty, đồng thời góp phần lớn trong công tác bảo vệ môi trường.

Vicem Hoàng Mai đã chủ động nghiên cứu, chế tạo, đưa vào vận hành hai hệ thống bao gồm: Hệ thống xuất clinker, để tăng năng lực xuất từ 3.000 - 4.000 tấn/ngày lên 7.000 - 8.000 tấn/ngày và hệ thống xuất xi măng rời để tăng năng lực xuất xi măng rời và đa dạng chủng loại.

Dây chuyền sản xuất xi măng Vicem Hoàng Mai. Ảnh: Hoàng Vĩnh

“ Ông Nguyễn Ngọc Tình - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Kỹ thuật Vicem Hoàng Mai cho hay: “Do dây chuyền thiết bị đã đi vào hoạt động gần 30 năm nên nhiều thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất đã xuống cấp cần thay mới, phục hồi sửa chữa, trong khi đó đơn giá của các vật tư phụ tùng nhập khẩu ngày càng cao, nên Vicem Hoàng Mai luôn tăng cường công tác quản lý sản xuất, nâng cao kỷ cương kỷ luật công nghệ, thực hiện các giải pháp để tiết giảm tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, điện năng cho sản xuất. Trong các kỳ sửa chữa luôn tăng cường công tác tự sửa chữa và tiến hành rà soát tận dụng tối đa các vật tư, phụ tùng tồn kho, phục hồi các vật tư cũ đưa vào sử dụng trong các kỳ sửa chữa nhằm giảm tồn kho, giảm chi phí mua mới và đảm bảo hoạt động ổn định của dây chuyền thiết bị”.

Triển khai các dự án quan trọng

Với mục tiêu đưa Vicem Hoàng Mai trở thành một trung tâm sản xuất có đủ sức mạnh về quy mô, áp dụng công nghệ hiện đại, khả năng cạnh tranh cao, thời gian qua Vicem Hoàng Mai đã nỗ lực vươn lên trở thành một trong những thương hiệu xi măng uy tín trên thị trường, đồng thời tập trung thực hiện các dự án trọng điểm.

Nổi bật là Dự án xi măng Hoàng Mai 2 giai đoạn 1, hiện nay về nguồn nguyên liệu cho dự án đã hoàn thành công tác quyết toán hợp đồng với nhà thầu USCO và về địa điểm dự án Vicem Hoàng Mai có văn bản gửi các cấp, ngành tỉnh Nghệ An về việc xin hướng dẫn thủ tục triển khai lựa chọn địa điểm; Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện, sau khi Hội đồng quản trị công ty có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện – Nhà máy Xi măng Hoàng Mai, Vicem Hoàng Mai đã triển khai ký kết và thực hiện các gói thầu của dự án. Trong năm 2024, công ty đã triển khai ký kết và thực hiện hợp đồng các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt, dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong tháng 7/2025.

Kiểm tra hoạt động trên dây chuyền sản xuất xi măng Vicem Hoàng Mai. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Một trong những dự án quan trọng là Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi. Hiện Vicem Hoàng Mai đã trình tỉnh Nghệ An xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án và làm việc với các sở, ban ngành có liên quan để giải trình, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi, Vicem Hoàng Mai đã trình Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và UBND tỉnh Nghệ An xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư và ngày 24/01/2025 công ty đã nộp hồ sơ đề xuất dự án trình UBND tỉnh Nghệ An xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Dự án khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh giai đoạn 3 (điều chỉnh Dự án khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh) - công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Tư vấn mỏ về việc “Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Lập hồ sơ xin cấp/điều chỉnh giấy phép khai thác”

Triển khai Dự án thăm dò, nâng cấp trữ lượng, cấp lại giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B (Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B). Cùng với công ty đang triển khai dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker và các dự án phục vụ xin cấp giấy phép môi trường và phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Trao đổi về mục tiêu phát triển của Vicem Hoàng Mai, ông Lê Đình Thắng - Phó Tổng Giám đốc cho biết: Kiên định mục tiêu trong đầu tư xây dựng để phát triển bền vững, công ty tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác quản lý đầu tư xây dựng; xem xét điều chỉnh tiến độ triển khai các dự án đầu tư phù hợp, quyết tâm đạt các mục tiêu:

Hoàn thành dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện từ tháng 7/2025 với tổng mức đầu tư 281,3 tỷ đồng, dự kiến sản lượng điện sản xuất 41.938 MWh/năm, tương đương khoảng 25% lượng điện mua ngoài, giảm tải cho hệ thống điện quốc gia và tăng tính chủ động trong sản xuất của nhà máy, đồng thời là giải pháp thiết thực hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Đầu tư xây dựng mới Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 70.000DWT cùng cơ sở hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu cung cấp xi măng cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên, cả nước và xuất khẩu.

Máy nghiền xi măng tại Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai. Ảnh: TL HV

Đầu tư dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai với quy mô 1,2 triệu tấn xi măng/năm (tương đương năng suất máy nghiền 150 tấn xi măng OPC/h) nhằm mục đích nghiền hết lượng clinker dư thừa, đa dạng hóa sản phẩm sản xuất, gia tăng nguồn cung xi măng cho Vicem để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, nhằm giúp cho Vicem giữ được vai trò trụ cột, điều tiết và bình ổn thị trường xi măng của cả nước, đáp ứng chiến lược phát triển của Vicem đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Song song với dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An, là tiến hành các thủ tục triển khai đầu tư dự án Xi măng Hoàng Mai 2 - giai đoạn 1 và tiếp tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên cơ sở nhu cầu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, tập trung vào các dự án mang lại hiệu quả kinh tế môi trường...