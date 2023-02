Video: Bắt tạm giam Giám đốc công ty bất động sản chiếm đoạt tài sản

Thứ năm, ngày 09/02/2023 - 09:36

(Baonghean.vn) - Ngày 8/2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Xuân Điểu (sinh năm 1986), trú xã Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trọng Tuấn