Video: Bộ Công an cho biết nhận định bước đầu nguyên nhân vụ cháy 6 người tử vong ở TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người tử vong ở phòng trà số 146 đường Đinh Công Tráng, TP.Vinh, chiều nay 15/6, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (C07), Bộ Công an đã tiếp cận hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy.

Minh Tâm – Vương Linh