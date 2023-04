Video: Khởi tố 'nữ quái' chuyên cung cấp ma túy lẻ

Thứ năm, ngày 13/04/2023 - 15:04

(Baonghean.vn) - Ngày 13/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Hà Thị Thanh (SN 1987) trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hồ Hưng