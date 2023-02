Video: Nam thanh niên lên mạng bán xe máy giá rẻ để lừa tiền cọc

Thứ sáu, ngày 24/02/2023 - 16:06

(Baonghean.vn) - Ngày 24/2/2023, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn Hùng (sinh năm 2001), trú tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bình Minh – Văn Hậu