Video: Ngăn chặn kẻ giả danh đội trưởng điều tra công an tỉnh Nghệ An để lừa đảo

Thứ sáu, ngày 10/03/2023 - 07:50

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân, các đối tượng lừa đảo đã giả danh lực lượng Công an để hòng chiếm đoạt tài sản, một vụ việc vừa được Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) kịp thời ngăn chặn bảo toàn cho người dân số tiền 1 tỷ đồng.

Nội dung - Hình ảnh: Quỳnh Trang - Hồ Hưng; Dựng: Lâm Tùng