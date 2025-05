Video: Nghệ An triệt phá đường dây buôn bán pháo nổ xuyên quốc gia

Quỳnh Trang - Hồ Hưng - 20/05/2025 14:57

Ngày 20/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 2 đối tượng trong chuyên án buôn bán pháo nổ xuyên quốc gia. Thu giữ gần 1,5 tấn pháo các loại.