Video: Thêm 3 bị can bị khởi tố trong vụ khai thác đá trái phép tại Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã tống đạt quyết định khởi tố 03 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra vào ngày 13/7/2021 tại xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp.

Trọng Đại - Bình Nguyên