Video: Triệt xóa 2 ổ nhóm đánh bạc với nhiều đối tượng có tiền án

Văn Hậu - Hồng Hạnh - 07/03/2025 11:26

Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, trong những ngày cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan đã triệt xóa thành công 2 ổ nhóm 22 đối tượng đánh bạc, trong đó có nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự, thu, tạm giữ hơn 700 triệu đồng tiền mặt, 2 ô tô và nhiều vật chứng có liên quan.