Video: Triệt xóa đường dây tàng trữ, vận chuyển gần 1,5 tạ pháo lậu từ nước ngoài về Việt Nam

Hồng Hạnh - Văn Hậu - 27/10/2024 21:34

Tại Nghệ An, Công an các huyện Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Tân Kỳ vừa triệt xóa một đường dây tàng trữ, vận chuyển gần 1,5 tạ pháo lậu từ nước ngoài về Việt Nam, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng. Đây là chuyên án buôn bán, vận chuyển pháo nổ thứ 2 được Công an Nghệ An triệt xóa chỉ trong ít ngày.